Acodeco investiga denuncia por venta atada de útiles escolares y advierte sobre sanciones

Panamá/El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, se refirió a las denuncias recibidas durante el inicio del año escolar relacionadas con las denominadas ventas atadas de libros en los centros educativos.

"Solamente recibimos una denuncia por el tema de venta atada de libros. Ya la denuncia ha sido prosperada con una investigación puntual. Estamos a punto de resolverla y posiblemente lo más seguro es que tenga una sanción ejemplar para el colegio involucrado", manifestó Abadi.

Abadi hizo un llamado a los padres de familia para que presenten sus quejas ante la institución. "Para todos los demás, los padres de familia, necesitamos que, por favor, denuncien", expresó el administrador de Acodeco.

Abadi recordó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima ante la autoridad competente. "Pueden denunciar de manera anónima a la Acodeco para saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hacían, obligaban a los padres de familia a comprar los útiles escolares, los libros y los uniformes solamente directamente en la escuela", detalló.

El administrador precisó que esta práctica es ilegal. "Y esto es ilegal, eso es venta atada y la venta atada no es permitida para los panameños porque obviamente está en contra de lo que son los derechos de los consumidores", enfatizó Abadi.