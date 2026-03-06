Alcaldía de David intervendrá zonas vulnerables a inundaciones antes de la temporada lluviosa

Entre las áreas identificadas como más vulnerables se encuentran 20 de Diciembre, Arco Iris, Los Abanicos, Loma Colorada, El Alba y La Prosperidad .

David, Chiriquí/El alcalde del distrito de David, Joaquín De León, anunció que el municipio iniciará trabajos de intervención en varias zonas críticas propensas a inundaciones, con el objetivo de reducir las afectaciones a las comunidades durante la próxima estación lluviosa.

El alcalde explicó que para estas labores se adquirieron nuevos equipos mediante fondos provenientes de la descentralización, lo que permitirá apoyar al Ministerio de Obras Públicas en trabajos de drenaje, limpieza y canalización en distintos puntos del distrito.

Entre las áreas identificadas como más vulnerables se encuentran 20 de Diciembre, Arco Iris, Los Abanicos, Loma Colorada, El Alba y La Prosperidad, donde se tiene previsto iniciar los trabajos de limpieza de cunetas y drenajes en los próximos días, aprovechando la temporada seca.

De León señaló que estas comunidades han registrado inundaciones en años anteriores, provocando afectaciones a viviendas y a la movilidad de los residentes, por lo que buscan adelantarse con medidas preventivas.

Además, indicó que se pondrá especial atención en sectores cercanos a la llamada “quebrada de la vergüenza” y otras zonas del área de El Alba. Los trabajos se concentrarán inicialmente en el centro de la ciudad, particularmente en David Cabecera, David Este y algunos puntos de David Sur, para luego extenderse al resto de los corregimientos del distrito.

El alcalde detalló que la inversión municipal incluye un primer paquete de 250 mil balboas, destinado a la compra de volquetes, una rola compactadora y otros equipos. A esto se suma un segundo paquete adicional de 150 mil balboas que también será incorporado a las labores.

Según el alcalde, la adquisición de estos equipos permitirá fortalecer las tareas que se realizarán en coordinación con otras entidades del Estado para mitigar los problemas de inundaciones en el distrito.

Con información de Demetrio Ábrego