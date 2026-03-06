Minsa recomienda despido de trabajador del Comité del centro de salud d Calidonia que fue agrabado en acto de agresión

La institución reiteró que no tolerará actos de irrespeto, maltrato o conductas que atenten contra la dignidad de los pacientes dentro de las instalaciones de salud pública.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que recomendó el despido inmediato de la persona captada en video agrediendo física y verbalmente a un paciente en el Centro de Salud Emiliano Ponce, en el corregimiento de Calidonia. El incidente ocurrió el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con la institución, la recomendación fue dirigida a la presidenta del Comité de Salud del centro médico, ya que la persona involucrada no es funcionaria del Minsa, sino un trabajador contratado directamente por dicho comité.

El Minsa explicó que, en este caso, corresponde al Comité de Salud aplicar la sanción pertinente, conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo.

Además, la entidad indicó que también se aplicó una sanción escrita a un funcionario del Ministerio de Salud que estuvo involucrado en el incidente denunciado por el paciente.

“El Ministerio de Salud reitera que no tolerará ningún acto de irrespeto, maltrato o conducta que atente contra la dignidad de los pacientes en las instalaciones de salud pública”, reiteraron en el comunicado.

En ese sentido, el Minsa reafirmó su compromiso de garantizar una atención digna, segura y respetuosa para toda la población, en línea con la política de la actual administración de poner al paciente en primer lugar.

Asimismo, el ministerio ofreció disculpas al paciente afectado por lo ocurrido.