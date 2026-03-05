Mulino arremete contra sacerdote y la comunidad chitreana por rechazar traslado de jóvenes: 'Faltó humanidad'

La declaración del mandatario haría referencia a lo expresado por el párroco de la Catedral San Juan Bautista, José Héctor González, quien cuestionó duramente la acción de la institución. ⁣

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino cuestionó las reacciones que generó en Chitré el traslado temporal de diez jóvenes adultos con discapacidad, señalando que el manejo social del caso evidenció falta de empatía hacia una población vulnerable que carece de apoyo familiar.

El mandatario dijo que le sorprendió el rechazo registrado en la ciudad, pero tras conocer más detalles de la situación, calificó el problema como “muy profundo y delicado”, al tratarse de personas que no cuentan con redes de apoyo.

“Son seres humanos que no tienen a nadie en la tierra. O sea, son ellos con ellos, punto”, lamentó.

Mulino sostuvo que el caso refleja una problemática heredada que, a su juicio, no fue atendida con la sensibilidad necesaria en el pasado.

En ese sentido, consideró que la reacción social generada en torno al traslado de estas personas no debió escalar hasta convertirse en un conflicto comunitario.

“Faltó humanidad en el tratamiento de esta situación”, afirmó el presidente, al señalar que lo ocurrido debió generar solidaridad social y no rechazo.

El mandatario justificó la decisión de trasladar a los jóvenes, que surgió como una medida para atender una situación previa en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se había generado una crisis que requería una solución inmediata por la presunta vulneración de derechos y delitos en perjuicio de niños y adolescentes.

Según indicó, el Gobierno optó por buscar un espacio alternativo mientras se define una solución más estable. En ese contexto, cuestionó que el traslado al Hogar María Auxiliadora provocara protestas en Chitré.

El presidente también manifestó su preocupación por el hecho de que, según señaló, un sacerdote habría llamado a manifestaciones contra la presencia de los jóvenes, algo que consideró contradictorio con el mensaje de inclusión y solidaridad.

Que haya sido un sacerdote de Chitré en un púlpito el que llamó a estas acciones en gran medida. Eso no se hace. Supuestamente, ¿la iglesia no somos todos? Ellos también. Se dice: "Son hijos de Dios." Y a mí en lo personal, créamelo, que sí me preocupa", cuestionó.

La declaración del mandatario haría referencia a lo expresado por el párroco de la Catedral San Juan Bautista, José Héctor González, quien cuestionó duramente la acción de la institución. ⁣

"No se soluciona un problema abriendo otro hueco", cuestionó el padre al advertir que las niñas que se alojaban en el Hogar María Auxiliadora son de situación vulnerable y el lugar sirve como refugio durante la temporada escolar. ⁣

"Los hijos de las tinieblas actúan en las tinieblas; los hijos de la luz actuamos en la luz”, expresó el sacerdote durante una misa el pasado 20 de febrero.

¿Soluciones?

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que el traslado se realizó atendiendo una solicitud de la Procuraduría para encontrar una alternativa inmediata para los jóvenes con discapacidad.

La funcionaria indicó que el hogar María Auxiliadora fue la única opción disponible de forma temporal, ya que en ese momento no había niñas albergadas debido a que aún no había iniciado el periodo escolar al momento en que se hizo el traslado.

Carles detalló que el Gobierno trabaja en soluciones a mediano plazo, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones especializadas y la apertura de convocatorias para que organizaciones no gubernamentales puedan brindar atención a esta población mediante subsidios estatales.

Además, señaló que las autoridades han activado los mecanismos del Sistema de Protección y Garantía de la Niñez, lo que incluye evaluaciones técnicas en albergues y revisiones institucionales para identificar alternativas adecuadas.

La ministra también informó que recientemente se sancionó la ley de familias de acogida, una herramienta que permitirá ofrecer alternativas familiares para niños y adolescentes en lugar de depender exclusivamente de albergues.

Según explicó, con el apoyo de organismos internacionales como Unicef, se han agilizado los procesos para aprobar familias de acogida, lo que ha contribuido a reducir el número de residentes en algunos albergues del país.

