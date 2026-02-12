Asamblea aprueba citar a la ministra del Mides por situación de albergues

El debate se intensificó tras la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes por supuestas irregularidades y abuso sexual dentro del albergue del Senniaf en Tocumen.

Panamá/Después de dos fallidos intentos, la Asamblea Nacional aprobó este jueves la citación de la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para que explique ante el pleno la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes en el país.

Fueron 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La comparecencia incluirá un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la supervisión de estos centros, denuncias recibidas, sanciones aplicadas y protocolos de protección vigentes para salvaguardar a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

Puede leer: Mides informa al Gabinete de las medidas tomadas tras denuncias en albergue de Tocumen

La citación, impulsada por la bancada Vamos, se produce en medio de cuestionamientos públicos por la situación de un albergue y el manejo institucional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad adscrita al MIDES encargada de la protección de menores en riesgo social.

El debate se intensificó tras la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes por supuestas irregularidades y abuso sexual dentro del albergue del Senniaf en Tocumen. Los hechos fueron expuestos por el ahora exadministrador César Pérez, quien aseguró que en reiteradas ocasiones informó a la dirección de la secretaría sobre lo que estaba ocurriendo, sin recibir una respuesta positiva y que, por el contrario, fue destituido del cargo.

Con la aprobación de la citación, el pleno busca que la ministra rinda cuentas y detalle las acciones adoptadas frente a las denuncias, así como las medidas implementadas para reforzar la supervisión y garantizar la protección integral de los menores bajo custodia del Estado.

La comparecencia se da en un contexto de alta sensibilidad social, donde diversos sectores han exigido mayor transparencia y respuestas claras sobre el funcionamiento de los albergues y la actuación de las autoridades responsables.