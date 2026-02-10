Mides informa al Gabinete de las medidas tomadas tras denuncias en albergue de Tocumen

Ciudad de Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó este martes ante el Consejo de Gabinete un informe sobre la situación generada tras denuncias públicas de presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en el que detalló las acciones adoptadas por la entidad a su cargo, encaminadas a atender de manera inmediata y directa la situación.

Durante su exposición, la ministra se refirió a las denuncias públicas sobre supuestas anomalías en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, señalando que, ante la gravedad de los señalamientos, el Mides activó sin dilación sus mecanismos institucionales de control, supervisión y respuesta.

En su calidad de presidenta de la Junta Directiva de la Senniaf, la ministra Carles convocó una sesión extraordinaria el pasado 9 de febrero, en la que se aprobaron medidas concretas, verificables y de aplicación inmediata, orientadas a garantizar la protección de la población bajo protección del Estado, reforzar la supervisión directa del centro y asegurar una gestión institucional conforme a los estándares técnicos y legales vigentes.

Entre las acciones dispuestas se ordenó una inspección técnica especializada al CAI de Tocumen, con el objetivo de constatar la situación real del albergue, identificar hallazgos y definir las medidas correctivas necesarias, conforme a los protocolos de protección. Las citadas diligencias se realizaron entre el lunes 9 y el martes 10 de febrero.

Adicionalmente, la mencionada Junta Directiva instruyó una revisión administrativa integral en las oficinas de la Senniaf para evaluar los procesos de gestión, supervisión y toma de decisiones vinculados al funcionamiento del centro. Los resultados de esta revisión serán presentados a la Junta Directiva como parte del seguimiento y control institucional.

La Junta Directiva aprobó, también, acciones específicas respecto a la población adulta que permanece en el centro, particularmente personas con enfermedades y discapacidades, con el objetivo de asegurar una atención adecuada y evaluar alternativas conforme al marco legal aplicable.

Como parte de las medidas de fortalecimiento institucional, la ministra Carles sostuvo reuniones técnicas con organismos de cooperación internacional, entre los que figura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), orientadas a reforzar los procesos de protección y supervisión.

La ministra Carles reiteró ante el Consejo de Gabinete que mantiene el control y seguimiento permanente de la situación y que continuará ejecutando medidas correctivas urgentes para garantizar condiciones adecuadas de atención y protección de niños, niñas y adolescentes.

“Para esta administración, esta situación se atiende con firmeza y compromiso de Estado, adoptando las medidas necesarias a corto, mediano y largo plazo”, afirmó la ministra Carles.