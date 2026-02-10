Trasladan a niños del albergue de Tocumen al Ministerio Público para evaluaciones especializadas

El foco de la jornada estuvo dividido entre la comparecencia de altos cargos administrativos y la atención prioritaria a las víctimas directas del proceso.

Ciudad de Panamá/Las investigaciones por los presuntos casos de maltrato físico y psicológico en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen han sumado este martes una jornada crucial de diligencias en la Oficina de Recepción de Denuncias del Ministerio Público.

El foco de la jornada estuvo dividido entre la comparecencia de altos cargos administrativos y la atención prioritaria a las víctimas directas del proceso.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que Ana Fábrega, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), acudió este día a las oficinas judiciales.

Aunque su entrada y salida del recinto se dio bajo estricta reserva y fuera del alcance de los lentes de los medios de comunicación, se conoció que su presencia responde a la necesidad de evaluar la situación interna del albergue y rendir cuentas sobre las medidas adoptadas ante las denuncias.

A diferencia de la reservada llegada de los funcionarios, el equipo de prensa pudo registrar el movimiento de los niños, niñas y adolescentes residentes del CAI de Tocumen. Los menores fueron trasladados a la Unidad de Protección a Víctimas (UPAVIT), ubicada en el mismo edificio.

Según reportes preliminares, los jóvenes fueron sometidos a una evaluación integral que incluye asistencia psicológica y social.

El Ministerio Público mantiene el hermetismo sobre los hallazgos específicos de estas evaluaciones para proteger la integridad de los menores. Sin embargo, estas diligencias son piezas clave en la conformación del expediente que busca deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido en el centro de Tocumen.

Con información de Yenny Caballero