Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado en secreto: la revelación sacude a Hollywood

Según declaraciones del reconocido estilista Law Roach , la actriz y el actor ya se habrían casado en una ceremonia privada.

El romance más reservado de Hollywood podría haber dado un paso definitivo lejos de los reflectores.

La sorprendente afirmación se produjo el domingo durante la alfombra roja de los premios Actor Awards 2026 en Los Ángeles, cuando Roach habló con el medio Access Hollywood. Sin rodeos, el estilista declaró: “La boda ya se celebró”. Y añadió con tono enigmático: “Se la perdieron”.

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland comenzó en 2017, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, producción del universo cinematográfico de Marvel. Desde el inicio, la química entre ambos fue evidente, especialmente durante la gira promocional de la película, lo que alimentó rumores de una posible relación sentimental.

Sin embargo, no fue hasta julio de 2021 cuando las especulaciones se confirmaron. En aquel momento, los actores fueron fotografiados besándose dentro del automóvil de Holland, imágenes que rápidamente se viralizaron y consolidaron el apodo con el que los fans los bautizaron: “Tomdaya”.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su vida privada lejos del escrutinio mediático. Aunque ocasionalmente comparten momentos en entrevistas o publicaciones en redes sociales, su relación se ha caracterizado por la discreción.

Las primeras señales de compromiso surgieron en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en la ceremonia de los Globos de Oro luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. La joya no pasó desapercibida y desató una ola de especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio.

Meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, Holland confirmó el compromiso durante una entrevista, luego de corregir a un periodista que se refirió a Zendaya como su “novia”, dejando claro que su relación había avanzado a un nuevo nivel.

En febrero de este año, nuevos rumores cobraron fuerza cuando la actriz fue vista utilizando un anillo de oro en lugar del diamante que había acaparado titulares meses antes. Este detalle llevó a muchos a especular que la pareja ya habría formalizado su unión en secreto.

Ahora, las declaraciones de Roach parecen reforzar esa teoría. La noticia llega en un momento de gran éxito profesional para ambos. Zendaya ha consolidado su estatus como una de las actrices más influyentes de su generación, con participaciones recientes en éxitos de taquilla como Dune: Parte Dos y Challengers.

Por su parte, Holland continúa interpretando a Peter Parker en la exitosa franquicia de Spider-Man, papel que lo catapultó al reconocimiento global y que lo mantiene como uno de los rostros más populares del cine comercial actual.

A pesar de su enorme fama y la constante atención mediática, ambos han demostrado habilidad para proteger los aspectos más íntimos de su vida personal.

Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la información revelada por Roach. Sus representantes tampoco han ofrecido comentarios oficiales.

Lo cierto es que, de confirmarse la noticia, se trataría de una de las bodas más discretas y comentadas de la industria del entretenimiento en los últimos años. La estrategia de mantener el evento en secreto encajaría perfectamente con el perfil reservado que han cultivado desde el inicio de su relación.

Mientras Hollywood y sus seguidores esperan una confirmación directa de los protagonistas, las palabras de Law Roach ya han sido suficientes para encender las redes sociales y avivar el interés global.