Turista francés muere durante excursión de alta montaña en Argentina

Buenos Aires, Argentina/Un turista francés de 35 años murió el lunes tras sufrir un cuadro respiratorio durante una excursión de alta montaña en los Andes de la provincia argentina de Mendoza, informaron autoridades locales.

El hombre realizaba una caminata acompañado de otra persona en la zona de Cajón de Arenales, un paso de montaña a más de 2.500 metros de altitud, cuando comenzó a experimentar dificultades para respirar, señaló el ministerio de Seguridad provincial.

Un llamado a la línea de emergencias activó el operativo de rescate.

"Según la primera información, el hombre presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar", indica el reporte oficial, al que accedió la AFP.

"Horas más tarde, personal de Gendarmería informó que el turista no presentaba signos vitales", por lo que dio aviso a la fiscalía para las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo, agrega.