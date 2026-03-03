El Gobierno honra a Mayín Correa con la Gran Cruz de la Orden Belisario Porras

De acuerdo con el mandatario, Correa " s e la jugó" por la democracia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Alegando un reconocimiento a su legado y contribución extraordinaria, por su liderazgo cívico y compromiso social, que han contribuido de manera decisiva al bienestar de la Nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, le entregó a la actual gobernadora de la ciudad de Panamá, Mayín Correa Delgado, la Orden Belisario Porras en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que otorga el Estado panameño en reconocimiento a servicios extraordinarios a la Nación.

Correa, quien es periodista y educadora fue condecorada en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, en presencia de familiares y amistades cercanas.

El reconocimiento se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No. 2 del 8 de enero de 2026. Durante su intervención, el mandatario recordó el papel activo de Correa en la resistencia contra la dictadura militar. “Es una mujer que ha sentado hitos y pautas en la historia periodística nacional, política y de defensa de la democracia. Se la jugó, sin duda alguna”, manifestó.

Mulino evocó también los riesgos que asumió en defensa de sus convicciones. “Sé lo que ella hizo por defender la democracia de este país, arriesgando su propia vida”, expresó ante los asistentes.

El presidente afirmó que la distinción trasciende lo personal y representa un reconocimiento institucional a una trayectoria íntegra. “Siento que mi gobierno honra a una trayectoria, a una mujer, a una ciudadana ejemplar, a una política sin mácula, a una persona que ha dejado todo por el servicio público, lo cual es muy difícil, y la mayoría de las veces enormemente incomprendido”, señaló.

En tanto, Correa agradeció el gesto y resaltó el profundo significado que tiene para ella recibir una condecoración que lleva el nombre de Belisario Porras, figura clave en la construcción del Estado panameño y a quien dijo admirar profundamente.

“Esta condecoración en grado de Gran Cruz me honra tremendamente a mí y a mi familia. El servicio público es un apostolado. Hacer el bien y dejar obras que perduren es lo ideal para los panameños que nos decidimos a participar en la obra de construir el país, y lo sentimos en el alma”, sostuvo.

El acto también contó con la presencia del canciller de la República, Javier Martínez-Acha; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, quienes acompañaron este homenaje que reconoce décadas de trabajo en favor de la democracia, la libertad de expresión y el servicio público.