Propuesta del túnel por debajo del Canal fue seleccionada como finalista por The Boring Company, anuncia Mizrachi

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, reveló este martes que Panamá fue seleccionada por The Boring Company entre las 15 ideas más brillantes a nivel mundial para el desarrollo de "The Canal Underline".

En esta iniciativa participaron 487 ciudades de todo el mundo. Panamá es, además, la única ciudad seleccionada fuera de los Estados Unidos, lo que convierte este reconocimiento en un hecho histórico para el país.

La propuesta presentada por Mizrachi consiste en un túnel peatonal bajo el canal de Panamá, una obra innovadora y sin precedentes. El alcalde había detallado previamente que The Boring Company financiaría completamente cualquier túnel de menos de una milla.

Recordó que la idea surgió el mes pasado y fue presentada oficialmente el 22 de febrero, con la aspiración de participar con un proyecto verdaderamente transformador. A diferencia de los túneles tradicionales para automóviles que la empresa ha desarrollado en ciudades y desiertos, este proyecto es único y solo puede concebirse en Panamá, dada su posición geográfica y su historia.

Actualmente, se construye un túnel bajo el Canal destinado a la Línea 3 del Metro de Panamá; sin embargo, esta propuesta busca una conexión humana y simbólica, uniendo peatonalmente el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sería una obra emblemática que resaltaría la importancia de Panamá en el contexto global, indicó Mizrachi.

El proyecto también contempla un importante componente turístico.

En ambos extremos del túnel se desarrollarían parques —uno del lado de Panamá y otro del lado de Arraiján— conectados por el paso peatonal. En el interior del túnel, se integraría una experiencia cultural e histórica que narre la construcción del canal de Panamá mediante pantallas y recursos audiovisuales.

Todo este desarrollo sería financiado por The Boring Company, que ya ha manifestado públicamente su interés, según señaló el alcalde.

Cabe destacar que inicialmente la empresa no consideraba proyectos fuera de Estados Unidos, pero la propuesta panameña cambió esa postura, evidenciando su carácter único e innovador.

"Es una idea realmente única, un túnel que cruza peatonalmente el Canal", subrayó al indicar que se trata de un proyecto país. “Es momento de dejar de lado intereses particulares y trabajar unidos como un solo equipo para sacar adelante una obra digna de una maravilla mundial”, enfatizó.

Hasta el cierre de esta nota, no se indicó si el proyecto ya fue presentado ante la Autoridad del Canal de Panamá o si cuenta con el aval de la institución.

Información de Luis de Jesús Mendoza

