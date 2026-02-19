Mayer Mizrachi habla de ampliar el carnaval capitalino y atraer más turismo internacional en futuras ediciones

El evento, que se desarrolló durante cinco días en la Cinta Costera, reunió a más de 330 mil personas, según cifras municipales, superando registros de años anteriores y consolidándose como una de las principales actividades masivas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá proyecta ampliar el carnaval capitalino con miras a las próximas ediciones, con el objetivo de posicionarlo como un producto turístico internacional y aumentar la llegada de visitantes extranjeros durante estas fechas. Así lo adelantó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, al hacer un balance del reciente festival carnavalístico celebrado en la ciudad.

El evento, que se desarrolló durante cinco días en la Cinta Costera, reunió a más de 330 mil personas, según cifras municipales, superando registros de años anteriores y consolidándose como una de las principales actividades masivas del país. De acuerdo con el alcalde, la afluencia fue histórica y no se reportaron incidentes de seguridad de consideración, destacando la coordinación entre la Policía Nacional, la Policía Municipal y los estamentos de seguridad.

El alcalde destacó que durante el evento se registró cero eventualidades a nivel de seguridad; a su vez, subrayó la participación del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Seguridad y la empresa privada en la organización del evento. La meta de la Alcaldía es clara: convertir el carnaval capitalino en un producto turístico exportable, capaz de atraer visitantes internacionales y generar un impacto económico que trascienda el movimiento interno de dinero. El alcalde señaló que la estrategia incluye:

Incrementar la contratación de artistas internacionales para atraer público extranjero.

Fortalecer la promoción turística en coordinación con la Autoridad de Turismo.

Reducir progresivamente la dependencia de fondos públicos y aumentar el patrocinio privado.

Ampliar la infraestructura del evento ante el crecimiento sostenido de asistentes.

Cambios para 2026 y proyección a 2027

La Alcaldía adelantó que el diseño del carnaval cambiará el próximo año, debido a que los espacios actuales quedaron pequeños ante la cantidad de público.

Entre las medidas que se analizan están:

Implementación de un sistema de preregistro digital con código QR tipo “Fast Pass” para agilizar el ingreso.

Ampliación del número de tarimas.

Mayor cantidad de cisternas de agua y puntos logísticos.

Revisión del esquema de seguridad para atender una posible asistencia de hasta 450 mil personas en próximas ediciones.

La visión municipal es que para 2027 el carnaval capitalino esté consolidado como una referencia regional, comparable con festividades del Caribe, pero con identidad panameña. El alcalde defendió el festival como un motor económico para microempresarios y comerciantes.

Además, destacó que la mayoría de los asistentes son capitalinos que no viajan al interior del país, por lo que el evento ofrece una alternativa de entretenimiento accesible.

Calle 50: Visión urbana complementaria

En paralelo, la Alcaldía impulsa un proyecto de recuperación integral de la Calle 50, que incluiría soterramiento de cables, ampliación de aceras, arborización e iluminación.

El objetivo es convertir esta vía en la “Fifth Avenue” panameña y, a futuro, trasladar allí grandes desfiles y eventos masivos, fortaleciendo la oferta cultural y turística de la ciudad.

El proyecto contempla coordinación interinstitucional y recuperación de espacios públicos ocupados irregularmente, sin reducir carriles vehiculares.