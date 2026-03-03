La 'Luna de Sangre' se dejó ver en todo Panamá con puntualidad astronómica

El instante más esperado llegó a las 6:04 a.m., cuando comenzó la totalidad y la Luna adquirió el característico tono rojizo que da origen al nombre de “ Luna de Sangre ”.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde la madrugada de este martes 3 de marzo, los panameños pudieron observar el primer eclipse lunar de 2026, conocido como “Luna de Sangre”, un fenómeno astronómico que tiñó de rojo el satélite natural y ofreció un espectáculo visible antes del amanecer.

El evento inició a las 3:44 a.m. con la fase penumbral, cuando la Luna comenzó a ingresar en la sombra externa de la Tierra. Posteriormente, a las 4:50 a.m., se dio paso a la fase parcial, momento en que la sombra terrestre empezó a cubrir de manera evidente el disco lunar.

El instante más esperado llegó a las 6:04 a.m., cuando comenzó la totalidad y la Luna adquirió el característico tono rojizo que da origen al nombre de “Luna de Sangre”. El punto máximo visible desde Panamá se registró a las 6:29 a.m., justo antes de que el amanecer limitara la observación.

Los especialistas adelantaron que el país contaba con una ventana de observación precisa antes de la salida del sol para apreciar cada etapa del fenómeno.

Durante un eclipse total lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. El color rojizo se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y permite que predominen las tonalidades rojas.

Desde el Observatorio Astronómico de Panamá, ubicado en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, aficionados y expertos se congregaron para seguir la cronología exacta del evento, que se desarrolló conforme a lo previsto.

Este eclipse representó una nueva oportunidad para que entusiastas de la astronomía y público en general dirigieran su mirada al cielo y disfrutaran de uno de los fenómenos más llamativos del calendario astronómico. Apenas días antes, el pasado 28 de febrero, también fue visible en el país la alineación de varios planetas, otro espectáculo celeste que captó la atención de los observadores panameños.

Puedes leer:

Con información de Nathali Reyes