Eclipse total lunar será visible esta madrugada en Panamá

Durante un eclipse total lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última.

Ciudad de Panamá/Los últimos días han estado marcados por una intensa actividad astronómica. Tras la reciente alineación planetaria, esta madrugada se registrará un eclipse total lunar que podrá observarse desde Panamá en las horas previas al amanecer.

El fenómeno iniciará a las 3:44 a.m. con la fase penumbral, cuando la Luna comience a ingresar en la sombra externa de la Tierra. No obstante, el momento más esperado por aficionados y observadores será alrededor de las 6:00 a.m., cuando el satélite natural adquiera un tono rojizo característico del llamado “eclipse total”.

“Panamá tendrá una ventana de observación específica antes del amanecer para apreciar el evento con precisión. A las 3:44 a.m. inicia la fase penumbral; a las 4:50 a.m. comienza la fase parcial, donde la sombra de la Tierra es claramente visible; a las 6:04 a.m. se entra en la totalidad, momento en que la Luna se torna roja; y a las 6:29 a.m. alcanzaremos el punto máximo visible desde nuestra posición geográfica”, explicó Rodney Delgado, especialista en ciencias espaciales de la UTP.

Durante un eclipse total lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. El color rojizo se produce debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y permite el paso de los rojizos.

Especialistas recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados para disfrutar del espectáculo astronómico. A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar puede observarse a simple vista sin necesidad de protección especial.

El evento representa una nueva oportunidad para que entusiastas de la astronomía y público en general dirijan su mirada al cielo y disfruten de uno de los fenómenos más llamativos del calendario astronómico.

Con información de Nathali Reyes