La ONU advierte que fenómeno de El Niño podría regresar este año

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el martes que existe la posibilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño este año, con una probabilidad de en torno al 40% entre mayo y julio.

Según el último boletín trimestral de la OMM, el reciente episodio de La Niña, de baja intensidad, debería dar paso primero a condiciones neutras y, más adelante en el año, a un nuevo episodio de El Niño.

Las previsiones de los centros mundiales de la OMM apuntan a que predominarán condiciones neutras hasta julio, es decir, un escenario que no corresponde ni a un episodio de El Niño ni de La Niña.

La probabilidad de que las condiciones sigan siendo neutras entre mayo y julio se sitúa en torno al 60%, mientras que la posibilidad de que se forme un episodio de El Niño aumenta de manera constante hasta alcanzar aproximadamente el 40%, según la OMM.

La organización añade que la incertidumbre crece cuando se trata de previsiones a más largo plazo.

La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) había estimado en enero que existía entre un 50% y un 60% de probabilidades de que El Niño se desarrollara entre julio y septiembre.

En el boletín de este martes, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que la comunidad científica "seguirá vigilando de cerca la evolución en los próximos meses para orientar la toma de decisiones".

El último episodio de El Niño, ocurrido en 2023/24, "fue uno de los cinco más intensos jamás registrados y contribuyó a los récords de temperatura mundial de 2024", añadió.

Un episodio de El Niño corresponde al calentamiento periódico y a gran escala de las aguas en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, un fenómeno asociado a cambios en la circulación atmosférica tropical, especialmente en los vientos, la presión y las precipitaciones.

Suele producir efectos opuestos a los de La Niña en los patrones meteorológicos y en los regímenes de precipitaciones.

Según la OMM, entre marzo y mayo se espera un aumento de las temperaturas en la superficie terrestre a nivel mundial.

La OMM subraya que los fenómenos climáticos naturales de gran escala como El Niño y La Niña se desarrollan dentro de un marco más amplio de cambio climático, un contexto que eleva de forma sostenida las temperaturas globales, intensifica los episodios meteorológicos y climáticos extremos y altera los patrones estacionales de lluvias y temperaturas.