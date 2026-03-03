Clima en Panamá: Predominará el sol y el viento este martes, pero alertan por radiación ultravioleta y mar agitado

Se mantienen avisos de vigilancia por condiciones ventosas, índices de radiación UV elevados, generación y propagación de incendios y también por oleajes en el Caribe.

De acuerdo con el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, a lo largo de este martes 3 de marzo se prevén condiciones mayormente estables en el territorio nacional, caracterizadas por una escasa cobertura nubosa y una alta incidencia de la radiación ultravioleta.

No obstante, la institución no descarta la ocurrencia de lluvias ocasionales en sectores puntuales de la cordillera Central, sin que estas representen un cambio significativo en el patrón general del tiempo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se estiman entre 12 °C y 19 °C en zonas elevadas y serranas, mientras que en el resto del país los valores más bajos oscilarán entre 20 °C y 23 °C. Durante el día, se proyectan temperaturas máximas que irán desde 26 °C hasta 36 °C, con la posibilidad de registros ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

Respecto al viento, se mantendrá en todo el país la influencia de corrientes provenientes del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 20 y 45 km/h. Este escenario atmosférico persistirá durante la jornada, favoreciendo una mayor ventilación, una sensación térmica más agradable y la probabilidad de ráfagas de corta duración.

Las condiciones marítimas mostrarán contrastes. En la franja occidental de ambas vertientes oceánicas se espera un panorama relativamente estable, con oleaje moderado y alturas inferiores a 1.60 metros. Sin embargo, en el resto de las zonas costeras de ambos litorales se anticipa un mar más agitado, con olas que podrían alcanzar hasta 2.20 metros y presentar periodos más largos, por lo que se recomienda reforzar las precauciones durante cualquier actividad o faena en el mar.

El informe también advierte sobre índices elevados de radiación UV-B, que se ubicarán en rangos muy altos y extremos, con valores proyectados entre 9 y 11, lo que incrementa el riesgo para la salud si no se adoptan medidas de protección adecuadas.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en actividades al aire libre y en zonas marítimas.

