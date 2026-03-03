San Miguelito: Salud interviene Villa Guadalupe ante proliferación de ratas

“Estamos aquí en el corregimiento José Domingo Espinar junto con el representante. Había una queja aquí de que había muchas ratas. Así que estamos poniendo raticida y fumigando, aprovechando mismo para hacerlo alrededor de los edificios”, indicó el director de Salud de esa área, Algis Torres.

San Miguelito/Las quejas de residentes de Villa Guadalupe, en el corregimiento José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito, encendieron las alarmas. La presencia constante de roedores alrededor de edificios y áreas comunes comenzó a afectar a numerosas familias, que exigían una respuesta inmediata.

Este escenario motivó un operativo integral por parte de las autoridades de salud en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de frenar la proliferación de ratas y reforzar, al mismo tiempo, las jornadas de fumigación ante los casos de dengue registrados en la zona.

El director regional de Salud, Algis Torres, explicó que la intervención responde directamente a denuncias ciudadanas y forma parte de una estrategia más amplia de control sanitario.

Puede leer: La reforma educativa toma auge: 'Ya nosotros sabemos qué debe contener', asegura especialista en educación

“Estamos aquí en el corregimiento José Domingo Espinar junto con el representante. Había una queja aquí de que había muchas ratas. Así que estamos poniendo raticida y fumigando, aprovechando mismo para hacerlo alrededor de los edificios”, indicó.

Torres recordó que el combate al mosquito transmisor del dengue no puede detenerse. “No podemos descuidar el dengue, así es que estamos haciendo esa jornada hoy aquí y van a continuar toda la semana en diferentes áreas”, afirmó.

Las autoridades también advirtieron que se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas sobre disposición adecuada de la basura, señalada como una de las principales causas del problema.

Por su parte, el representante del corregimiento, Guillermo García, reconoció que la situación en Villa Guadalupe es preocupante y requiere acciones sostenidas.

“Le adelanto que, en esta área, en todo lo que es Villa Guadalupe, hay una alta incidencia de ratas como consecuencia de la mala disposición de los desechos. En este sentido, el primer paso es ese, erradicar las ratas, tratar de mejorar esa situación, pero también es importante lo que estamos haciendo a continuación, que es mejorar las estructuras de disposición de los desechos”, expresó.

El operativo no solo busca eliminar los focos actuales, sino también promover mayor conciencia comunitaria sobre la importancia de mantener limpias las áreas residenciales para evitar nuevas infestaciones.

Jornada odontológica en San Isidro

En paralelo a estas acciones, el director regional confirmó que mañana será inaugurado el servicio de odontología en el Policentro de San Isidro, en San Miguelito. La atención se brindará en horario extendido, de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con el propósito de facilitar el acceso a tratamientos y correcciones bucales para toda la población.

La ampliación de servicios forma parte de los esfuerzos por fortalecer la atención primaria en el distrito y responder a las principales necesidades de salud de la comunidad.

Con información de Luis Mendoza.