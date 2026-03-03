Muere privado de libertad tras sufrir caída en el centro penitenciario de Colón

El hombre fue trasladado al hospital de la provincia; sin embargo, al llegar, se dictaminó su muerte.

Colón/La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó sobre el fallecimiento del privado de libertad Daniel Amir Bernal Ortega, recluido en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, ubicado en la provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, el privado de libertad habría sufrido una caída dentro de las instalaciones del centro penitenciario en horas de la madrugada de este martes 3 de febrero.

Según informó la institución en un comunicado, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención correspondientes, procediendo a su traslado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde el personal médico confirmó su fallecimiento alrededor de las 2:30 a.m.

En tanto, reportes policiales indican que la caída sucedió cuando el hombre intentaba agarrar un dron.

La DGSP expresó su profundo pesar por esta pérdida humana y, en nombre de toda la institución, extendió sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido.

El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público.

