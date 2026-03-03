Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de los rumores del romance entre ambos

La conexión entre Laviscount y Shakira surgió en el ámbito profesional. El actor fue elegido para protagonizar el videoclip “Puntería”, colaboración de la cantante colombiana con Cardi B, lanzado en marzo de 2024.

El nombre de Lucien Laviscount volvió a ocupar titulares internacionales tras ser relacionado sentimentalmente con Shakira.

Sin embargo, más allá de la conversación digital, la historia combina trayectoria artística internacional, especulación mediática y contenido reciclado en redes sociales.

Lucien Leon Laviscount nació el 9 de junio de 1992 en Burnley, Inglaterra. Desde muy joven mostró interés por el entretenimiento. A los 10 años participó en una campaña publicitaria para la cadena británica Marks & Spencer, marcando el inicio de una carrera que crecería de forma sostenida.

Durante su adolescencia se integró a producciones televisivas del Reino Unido como Grange Hill, Coronation Street y Waterloo Road, consolidándose como un rostro habitual en la pantalla británica.

El salto internacional llegó con su participación en Scream Queens, donde interpretó a Earl Grey. No obstante, su mayor reconocimiento global se produjo gracias a Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix en la que da vida a Alfie. Ese papel lo posicionó ante audiencias de América y Europa, ampliando su proyección internacional.

En 2024 también formó parte del elenco de la película This Time Next Year, reafirmando su presencia en el cine.

La conexión entre Laviscount y Shakira surgió en el ámbito profesional. El actor fue elegido para protagonizar el videoclip “Puntería”, colaboración de la cantante colombiana con Cardi B, lanzado en marzo de 2024.

Durante la promoción del tema, Shakira publicó un mensaje en la red social X que decía: “Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería”. La química que ambos proyectaron en pantalla generó especulaciones inmediatas entre seguidores y medios de entretenimiento.

Las imágenes del rodaje, sumadas a fotografías de ambos caminando por Nueva York y compartiendo una cena, impulsaron la narrativa de un posible romance. No obstante, dichas apariciones coincidieron con la promoción del álbum Las Mujeres Ya No Lloran y no estuvieron acompañadas de confirmaciones públicas.

A finales de febrero de 2026, algunos reportes volvieron a asegurar que la artista habría confirmado la relación. Sin embargo, una revisión del material difundido muestra que la mayoría corresponde a marzo de 2024, periodo en el que Shakira promocionaba “Puntería”.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ni publicaciones recientes en las plataformas personales de ninguno de los dos que confirmen una relación sentimental. La reactivación de la historia parece estar vinculada a la recirculación de contenido antiguo presentado como actual.

Uno de los aspectos más comentados ha sido la diferencia de edad entre ambos. Shakira tiene 49 años y Lucien Laviscount 33, una brecha aproximada de 15 a 16 años. En redes sociales surgieron opiniones divididas, aunque predominan mensajes de apoyo hacia la cantante.

La conversación también puso sobre la mesa el debate sobre los dobles estándares cuando la mujer es mayor que su pareja, un tema recurrente en la cultura pop.

Antes de ser vinculado con Shakira, Laviscount ya había acaparado atención mediática. Participó en el reality Celebrity Big Brother, donde coincidió con Kerry Katona. También fue relacionado en su momento con Keke Palmer y Kelly Osbourne, aunque ninguno de esos rumores alcanzó confirmación pública.

Pese al interés que genera su vida privada, el actor mantiene un perfil reservado y centra su comunicación en proyectos profesionales.

Tras su separación de Gerard Piqué en 2022, la vida sentimental de Shakira ha sido objeto constante de especulación. Sin embargo, actualmente la artista continúa enfocada en su gira internacional y en sus compromisos musicales.

Mientras tanto, Laviscount sigue desarrollando su carrera entre cine y televisión, consolidándose como uno de los actores británicos con mayor proyección internacional.

Por ahora, el supuesto romance permanece en el terreno de la especulación. Lo confirmado es el impacto que ambos generan en la conversación pública y el interés que despiertan cada vez que sus nombres coinciden en titulares.