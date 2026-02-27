Selena Gomez defiende su matrimonio con Benny Blanco tras críticas virales

No es la primera vez que la pareja enfrenta el escrutinio público.

La relación entre los artistas volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de una controversia que estalló en redes sociales.

Sin embargo, lejos de esquivar el debate, la artista optó por responder con una muestra pública de afecto hacia su esposo, reafirmando la solidez de su matrimonio frente a los cuestionamientos.

Todo comenzó tras el estreno del nuevo podcast del productor musical, un debut que terminó generando más comentarios sobre su apariencia que sobre el contenido del programa.

El miércoles 25 de febrero, Selena Gomez compartió en sus historias de Instagram un video íntimo y relajado junto a Benny Blanco. En el clip, ambos aparecen en un ambiente doméstico, sonrientes y cómplices. La cantante, vestida con un suéter blanco de cuello alto, se inclina repetidamente para besar a su esposo en los labios y en la mejilla, mientras apoyan sus frentes frente a la cámara.

La publicación incluyó un mensaje directo que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas recientes: “Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor”.

El gesto fue leído como una clara señal de respaldo al productor, con quien está próxima a cumplir cinco meses de matrimonio.

La ola de comentarios negativos surgió tras el estreno del primer episodio de Friends Keep Secrets, el nuevo podcast conducido por Blanco junto a Dave Burd, conocido artísticamente como Lil Dicky, y Kristin Batalucco.

Durante la emisión, varios usuarios señalaron que el productor aparecía descalzo, con los pies visiblemente sucios apoyados sobre el sofá del set. Para muchos espectadores, ese detalle eclipsó por completo el contenido del programa.

En redes sociales no tardaron en multiplicarse los mensajes críticos. Uno de los comentarios más repetidos fue: “Por qué no se lavó los pies antes de grabar”. Otros usuarios también expresaron su “desagrado” tras notar que Blanco dejó escapar una flatulencia en pleno episodio.

La polémica reavivó además declaraciones pasadas del productor sobre sus hábitos personales. En una entrevista anterior, Blanco se describió como alguien “realmente limpio”, aunque admitió que no se ducha todos los días. En esa conversación explicó: “Siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse si te bañas todo el tiempo”.

La controversia no solo se centró en la higiene del productor, sino que algunos comentarios apuntaron directamente a la relación. Entre los mensajes más virales se leyeron cuestionamientos como: “¿qué ve Selena en él?” o “ella debería encontrar a alguien mejor”.

No es la primera vez que la pareja enfrenta el escrutinio público. En diciembre pasado, ambos se volvieron tendencia tras un momento incómodo captado durante un partido de la NBA, cuando aparentemente Blanco no advirtió que Gomez intentaba tomarle la mano mientras caminaban hacia sus asientos. El clip generó burlas y especulaciones sobre una supuesta falta de atención por parte del productor.

Te puede interesar: ¡Bonito detalle! Kenny Dancer invierte los $10 mil de 'Tu Cara Me Suena' en terraza para su mamá

Te puede interesar: Actor dice que Stanley Tucci arruinó su carrera al quitarle el papel en 'El diablo viste a la moda'

Pese a las críticas, tanto Gomez como Blanco han hablado en distintas ocasiones sobre la fortaleza de su vínculo.

En agosto del año pasado, la artista se sinceró sobre su relación en el podcast Therapuss, conducido por Jake Shane. Allí confesó: “Nunca me había sentido tan segura de algo, y tampoco quiero arruinarlo diciendo demasiado”.

Por su parte, Blanco ha reiterado que supo desde el inicio que Gomez era la mujer con la que quería compartir su vida. En una entrevista conjunta concedida a Interview relató: “Fue fácil. En el momento en que empezamos a pasar tiempo juntos, pensé: ‘Esta es mi esposa’. Le decía a mi mamá: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’”.

En esa misma conversación, la cantante profundizó en lo que encontró en su pareja tras varios años de soltería: “Me siento valorada. Me siento vista. Me siento respetada”. Y añadió una reflexión sobre su proceso personal: “Estuve sola durante cinco años antes de estar juntos, y eso me ayudó a apreciar a alguien como Ben. Hace diez años, no estaba en un lugar de mi vida donde pudiera aceptar el tipo de paciencia y amor incondicional que él me da”.

La historia reciente de la pareja demuestra cómo las redes sociales pueden amplificar detalles mínimos y convertirlos en tendencia global. Sin embargo, también evidencia cómo las figuras públicas pueden responder con mensajes claros y personales.

En medio de la polémica por la higiene, los comentarios virales y las dudas sobre su relación, Selena Gomez eligió un camino directo: reafirmar su amor, su compromiso y la estabilidad de su matrimonio.