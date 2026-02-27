República Dominicana fue el segundo destino más visitado de la región en 2025

Las estadísticas indican que República Dominicana recibe más de un turista por cada habitante del país.

República Dominicana fue el segundo destino más visitado de América Latina en 2025 al recibir casi 12 millones de turistas, pero el crecimiento económico se ralentizó, dijo el viernes el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas.

El turismo es la principal actividad económica de este país insular, con destinos como el popular balneario de Punta Cana (este) y la capital Santo Domingo, conocida por su arquitectura colonial.

"En 2025 recibimos más de 11,7 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 4,3%, equivalente a casi 500 mil visitantes adicionales respecto a 2024 y más de 4 millones respecto a 2019", celebró el gobernante durante la rendición, que además coincide con su Día de la Independencia.

Las estadísticas indican que República Dominicana recibe más de un turista por cada habitante del país. "Ya somos el segundo mayor destino de América Latina, solo superados por México", agregó Abinader.

A pesar de su éxito turístico, el país registró un crecimiento de 2,1% en 2025, inferior a la proyección de 2,5% del Banco Central, reconoció Abinader. En 2024 había crecido 5,4%.

El presidente afirmó que espera una expansión económica de 4,5% para el cierre de 2026, lo que posiciona a República Dominicana "entre las economías de mayor dinamismo del continente".

En su discurso destacó que el país planea convertirse en un "hub tecnológico" y adelantó planes de lanzar "un satélite o un cohete" en 2028.

"Nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas", afirmó.

Se refirió también a su política migratoria centrada en disminuir los ingresos irregulares desde la empobrecida Haití, con quien comparte la isla La Española.

Tras ordenar la construcción de un muro fronterizo, Abinader anunció un "muro económico" mediante "puertos secos" destinados a impedir el tráfico ilegal de mercancías.

Asimismo, prometió continuar su lucha contra la corrupción. "En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas", aseguró.

En noviembre, la justicia dominicana ordenó prisión preventiva contra siete de diez implicados en el "peor caso de corrupción de la historia" del país, incluido Santiago Hazim, expresidente del seguro social y colaborador de Abinader durante su campaña presidencial.

Reelegido para un segundo mandato en 2024, Abinader, un estrecho aliado de Estados Unidos, centra su gobierno en las luchas contra la inmigración irregular haitiana y la corrupción.