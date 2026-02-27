David Carballeda| El piloto panameño pisa el acelerador rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

Panamá/El piloto panameño David Carballeda, bicampeón del GT Challenge de las Américas en la categoría GTS Jr., continúa consolidando su nombre en el automovilismo regional y se alista para un nuevo reto en la temporada 2026 del principal campeonato de la región.

Tras un 2025 marcado por sólidos resultados y una destacada proyección internacional, Carballeda regresa a la pista con la mira puesta en lo más alto del podio, decidido a defender su título y alcanzar el tricampeonato.

El chiricano llegará a la primera fecha del campeonato con renovadas expectativas, al volante de su ya emblemático Mitsubishi EVO VI vehículo que ha sido sometido a importantes mejoras técnicas para esta temporada.

“Me siento preparado y emocionado de estar nuevamente en la pista representando mi patria. Estoy enfocado en la meta más que nunca y, con la ayuda de Dios, vamos por la victoria. Queremos defender el título e ir por el tricampeonato”, expresó el piloto.

Te puede interesar: David Carballeda y su equipo ejecutan su plan de trabajo para el cierre de temporada en Costa Rica

El torneo

El GT Challenge de las Américas es un campeonato internacional de automovilismo deportivo enfocado en autos GT (Gran Turismo), especialmente GT3, que se disputa en varios países de América Latina y el Caribe.

¿Qué es exactamente?

Es una serie de carreras de autos deportivos tipo GT3 , donde compiten coches de alto rendimiento de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi y Mercedes-AMG .

, donde compiten coches de alto rendimiento de marcas como . Está avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), lo cual le da validez internacional y reúne pilotos y equipos de diferentes países de la región.

Te puede interesar: Óscar y Alejandro Terán| Niños realizan sus sueños en el karting panameño

¿Cómo funciona la competición?

El campeonato se compone de múltiples fechas o “Grandes Premios” que se realizan en distintos circuitos de América , como Panamá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica, entre otros.

que se realizan en , como Panamá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica, entre otros. Cada evento es una carrera de velocidad con tiempos cronometrados , en la que los pilotos buscan sumar puntos para el campeonato general.

, en la que los pilotos buscan sumar puntos para el campeonato general. Además de la competición en pista, los eventos suelen incluir actividades para fanáticos y familias, como exhibiciones, zonas interactivas y experiencias con los autos.

Temporadas y eventos

El calendario del GT Challenge de las Américas suele abarcar varias fechas a lo largo del año en diferentes países, por ejemplo:

Gran Premio en Panamá (Autódromo Panamá).

(Autódromo Panamá). Fecha en República Dominicana (Autódromo Las Américas).

(Autódromo Las Américas). Carrera en El Salvador (Autódromo El Jabalí).

(Autódromo El Jabalí). Final del campeonato en Costa Rica (Autódromo Parque Viva).

¿Quién participa?

Participan pilotos y equipos de toda América Latina y el Caribe, con autos GT3 de alto rendimiento. El espectáculo combina la competencia deportiva con una experiencia para el público asistente y la promoción del automovilismo en la región.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol | Confirman baja de Andy Otero y anuncian abridores para enfrentar a Yankees y Tigres

Nota de prensa