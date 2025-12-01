David Carballeda y su equipo ejecutan su plan de trabajo para el cierre de temporada en Costa Rica

El piloto panameño buscará imponerse en el evento denominado las Tres Horas que se realizará el próximo 7 de diciembre en la ciudad costarricense de Alajuela.

Panamá/El piloto chiricano David Carballeda, bicampeón del GT Challenge de Las Américas, no deja ningún cabo suelto y por ello se aseguró de que su equipo mecánico viajara a Costa Rica con una semana de anticipación.

El Mitsubishi Evo de Carballeda ya se encuentra instalado en el autódromo costarricense, bajo la supervisión de un equipo técnico liderado por el mecánico Antonio Roquer.

Carballeda quiere despedir por todo lo alto su exitosa temporada 2025 dentro del GT Challenge de Las Américas y ratificar en las Tres Horas de Costa Rica su condición de monarca regional en la categoría GTS Light Jr.

Te puede interesar: David Carballeda| El piloto bicampeón panameño apunta a un cierre de año triunfal en Costa Rica

La emblemática carrera costarricense se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en el circuito StarCars.com de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

"Va a ser una carrera interesante y queremos tener el carro listo con anticipación para hacer todas las pruebas necesarias", expresó Carballeda, consciente de que cada mejora en el garaje será clave para el rendimiento en la pista costarricense.

"Esperamos en Costa Rica recuperar la velocidad y el ritmo. El vehículo contará con todo el tren delantero prácticamente nuevo, además de un A/R del turbo 0.62, que permitirá una salida más rápida de las curvas y una frenada más sólida en las entradas, algo que no fue posible en El Salvador", indicó.

Carballeda, al volante de su legendario EVO VI, aseguró el bicampeonato de Centroamérica y el Caribe en la categoría GTS Light Jr., durante las dos primeras fechas del GT Challenge

Te puede interesar: Daniel Gillette se corona Campeón Nacional 2025 en la categoría 1000cc Expertos

Habla Roquer

Tras su arribo a la capital josefina, Roquer detalló los trabajos mecánicos que ejecutará en el Evo para asegurarse de que Carballeda pueda cerrar el año con una "nota alta".

"Viajamos con anticipación para poder trabajar en los puntos que pudimos apreciar en nuestro primer contacto con el vehículo, que fue en el evento en el autódromo El Jabalí", dijo Roquer.

"Lastimosamente, en ese evento el rodamiento de una balinera de rueda nos dejó fuera. Se van a instalar todas las balineras nuevas y a reafirmar algunos puntos mecánicos que pudimos apreciar que pueden ser mejorados", agregó.

"Preferimos viajar con tiempo y hacerlo todo bien. Nuestra intención es que el Evo no solamente sea rápido, sino también confiable, para que David pueda terminar el año con una nota alta".

El evento

Las Tres Horas es una de las carreras de automovilismo más emblemáticas de Costa Rica y de Centroamérica .

es una de las carreras de automovilismo más emblemáticas de y de . Su formato original —y actual cuando se realiza en su versión tradicional— consiste en una carrera de resistencia de 3 horas (más algunas vueltas extra), donde se ponen a prueba la velocidad, resistencia del auto y la estrategia de equipo (combustible, neumáticos, cambios, “pit-stop”).

—y actual cuando se realiza en su versión tradicional— consiste en una carrera de resistencia de (más algunas vueltas extra), donde se ponen a prueba la velocidad, resistencia del auto y la estrategia de equipo (combustible, neumáticos, cambios, “pit-stop”). Su primera edición se celebró el 7 de diciembre de 1975, bajo el nombre “Gran Premio Firestone Lacsa”.

Historia y evolución

La carrera se organizó de forma regular a lo largo de los años, pero ha tenido interrupciones. Por ejemplo, en varios años no se realizó por problemas con el autódromo, cambios de propiedad o reformas.

Tras reformas al circuito (cuando cambió de propietario y se reconstruyó), la prueba volvió a tener su edición renovada en 2019 , recuperando su formato original.

(cuando cambió de propietario y se reconstruyó), la prueba volvió a tener su edición renovada en , recuperando su formato original. Desde entonces ha seguido atrayendo autos y pilotos de Costa Rica y de otros países de la región —esencialmente un referente del automovilismo centroamericano.

Dónde y cuándo se corre

La sede actual es el circuito Parque Viva — específicamente el trazado StarCars.com Circuit (o “Circuito Go Rigo Go / Parque Viva”, según la edición) en La Guácima, Alajuela, Costa Rica .

— específicamente el trazado (o “Circuito Go Rigo Go / Parque Viva”, según la edición) en . Tradicionalmente se lleva a cabo a inicios de diciembre. En el año 2025 se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre.

Nota de prensa

Te puede interesar: Kadir Barría fue titular con Botafogo | Conoce su valoración en los minutos que jugó