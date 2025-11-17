David Carballeda| El piloto bicampeón panameño apunta a un cierre de año triunfal en Costa Rica

El competidor viene de ganar el GT Challenge de Las Américas por segunda vez consecutiva.

Panamá/El piloto chiricano David Carballeda quiere despedir por todo lo alto su exitosa temporada 2025 dentro del Campeonato GT Challenge de Las Américas, y por ello buscará cerrar el año con una victoria que reafirme su dominio regional.

Carballeda, al volante de su legendario EVO VI, aseguró el bicampeonato de Centroamérica y El Caribe en la categoría GTS Light Jr. durante las dos primeras fechas del GT Challenge de Las Américas.

El campeonato bajará el telón con la tradicional carrera “Las Tres Horas de Costa Rica”, programada para la primera semana de diciembre, un escenario donde el chiricano quiere demostrar por qué sigue siendo el rival a vencer.

Con la mira puesta en un cierre de temporada demoledor, Carballeda buscará ratificar su condición de monarca regional.

“Queremos dejar claro por qué somos bicampeones de Centroamérica y El Caribe en nuestra categoría. Estoy con muchas ganas y confiado en que vamos a ser protagonistas en Costa Rica”, afirmó.

Añadió que llega motivado y con plena confianza en que podrá pelear “bien arriba” en el trazado tico, una pista que, según dijo, se ajusta perfectamente a las cualidades del EVO VI.

En los días previos a la esperada carrera, el piloto se ha involucrado de lleno en los trabajos mecánicos que ejecuta su equipo técnico, consciente de que cada mejora en el garaje será clave para el rendimiento en la pista costarricense.

“El plan es que el equipo mecánico viaje el sábado 29 de noviembre. Contamos con todas las piezas y estamos seguros de que vamos a tener un performance muy superior al último, que no fue satisfactorio en El Salvador”, explicó.

Detalló que el vehículo contará con todo el tren delantero prácticamente nuevo, además de un A/R del turbo 0.62, que permitirá una salida más rápida de las curvas y una frenada más sólida en las entradas, “algo que no fue posible en El Salvador”.

“Esperamos en Costa Rica recuperar la velocidad y el ritmo”, agregó.

Su equipo mecánico, formado por la mancuerna de Antonio Roquer y Bolívar Fung, está enfocado en que el auto trabaje limpio y sin fallas.

Fung tiene a su cargo el motor, la caja de cambios y la computadora del vehículo, mientras que Antonio Roquer es el responsable de la suspensión, la dirección y el sistema de frenos.

Con el EVO VI afinado hasta el último tornillo y un equipo técnico decidido a no dejar cabos sueltos, David Carballeda aterrizará en Costa Rica con un objetivo tan claro como feroz: demostrar por qué manda en la GTS Light Jr. y sellar su temporada 2025 con una victoria que hable por él.

En la pista tica, donde no hay espacio para dudas ni excusas, el bicampeón quiere firmar su año con la única tinta que reconocen los grandes: la del triunfo.

Tres Horas de Costa Rica

Origen

La primera edición fue el 7 de diciembre de 1975 , bajo el nombre Gran Premio Firestone Lacsa.

, bajo el nombre Gran Premio Firestone Lacsa. Se corría en el Autódromo La Guácima.

Su formato original era de 3 horas más tres vueltas.

Importancia

Es una de las carreras más emblemáticas del automovilismo costarricense.

Requiere resistencia física y mecánica: los equipos deben gestionar combustible, llantas, cambios de piloto, etc.

Ha sido parte del Campeonato Centroamericano GT Challenge.

Circuito

La carrera actualmente se realiza en el Circuito StarCars.com del Parque Viva , ubicado en La Guácima, Alajuela.

del , ubicado en La Guácima, Alajuela. El Autódromo La Guácima tiene una longitud de unos 2.029 km según su diseño más reciente.

Regreso histórico

Después de un parón, la carrera fue “revivida” en su formato original (3 horas) en 2019.

En 2025, se anunció una edición para el 7 de diciembre en Parque Viva.

Ganadores recientes

En la edición de 2023, los ganadores fueron Carlos Zaid y Daniel Formal , con un Mercedes AMG GT3.

, con un Mercedes AMG GT3. Carlos Rodríguez, un piloto costarricense, ha corrido con un Corvette GT1 C5 en esta carrera.

Ediciones antiguas

En los años 80 y 90, por ejemplo, el piloto Luis Rafael Méndez ganó en varias ocasiones (1982, 83, 84, 87, 89, 90).

ganó en varias ocasiones (1982, 83, 84, 87, 89, 90). En la primera carrera (1975), los ganadores fueron Roy Valverde y Carlos “Kikos” Fonseca, con un Nissan 240 Z.

Formato de carrera moderno

En algunas ediciones modernas, la carrera tiene dos “heats” (series): por ejemplo, se ha corrido como dos partes de una hora con intermedio para sumar las 3 horas completas.

Las paradas en boxes (“pit stops”) son estratégicas para reabastecer y cambiar neumáticos.

