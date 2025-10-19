David Carballeda, campeón del GT Challenge 2024: Panamá celebra nuevo título en automovilismo

La penúltima fecha del GT Challenge se correrá este domingo en el autódromo El Jabalí , en El Salvador .

Panamá/En una emotiva ceremonia de premiación realizada este viernes en la capital salvadoreña, el piloto panameño David Carballeda recibió su trofeo como campeón de la temporada 2024 del GT Challenge de las Américas, en la categoría GTS Light Jr.

“Fue una presentación muy distinguida y emotiva, en la que la gente estaba alegre y contenta por participar en el mejor nivel de racing de la región, sin lugar a dudas”, expresó Carballeda.

Agregó: “Añadimos otro trofeo a nuestra vitrina, lo cual nos llena de satisfacción. Siempre orgulloso de representar a mi país”.

Sobre la carrera, en la que buscará revalidar su título en la GTS Light Jr., el piloto comentó: “Vamos con todo; será una carrera interesante. Es una pista muy exigente donde no hay espacio para entrar”.

Además, advirtió que se trata de un trazado “muy difícil y peligroso, que no tiene escapatoria”.

Lo describió como “una montaña rusa; es un mini Nürburgring”.

Carballeda estará en la parrilla al volante de su legendario Mitsubishi Evolution.

Nota de prensa

El Rugido Continental: GT Challenge de las Américas, Donde la Adrenalina no Conoce Fronteras

El GT Challenge de las Américas se ha consolidado como el campeonato de automovilismo de velocidad más importante de la región, un circuito que no solo pone a prueba la habilidad de los pilotos, sino también el músculo de los vehículos de alto rendimiento más exóticos del mundo. Esta serie internacional es el corazón palpitante del deporte motor en Centroamérica y el Caribe, ofreciendo un espectáculo de adrenalina pura en cada una de sus fechas.

El campeonato se caracteriza por su riguroso formato multiclase, atrayendo a potentes máquinas Gran Turismo (GT) como el Lamborghini Huracán GT3, el Mercedes AMG GT3 Evo, Porsche y Ferrari, junto a los competitivos vehículos de la categoría TCR. Esta mezcla asegura batallas rueda a rueda, donde la diferencia entre la gloria y el asfalto se mide en milésimas de segundo.

La serie tiene un fuerte componente regional, con un calendario que se extiende por los autódromos más modernos de la zona. Países como Panamá (Autódromo Panamá), El Salvador (Autódromo El Jabalí), República Dominicana y Costa Rica se turnan para albergar los Grandes Premios, llevando el rugido de los motores a miles de aficionados. Las fechas en el Autódromo Panamá son particularmente importantes, actuando como un centro neurálgico del motorsport para la región.

El talento en la parrilla es igualmente diverso. Pilotos panameños como Solly Betesh y David Carballeda, junto a destacados competidores como el guatemalteco Juan Diego Hernández o figuras emergentes de Trinidad y Tobago y Costa Rica, garantizan un nivel de exigencia profesional. Cada carrera es un duelo épico donde la gestión de neumáticos y la estrategia de pits son tan cruciales como la velocidad pura.

El GT Challenge no es solo una carrera; es una experiencia familiar y social. Cada evento se convierte en una fiesta de velocidad con pit parties, exhibiciones y zonas de entretenimiento, acercando la cultura del automovilismo a un público masivo. El campeón de cada temporada no solo se lleva el trofeo, sino el reconocimiento de ser el monarca de la velocidad en un circuito continental que sigue elevando el listón del deporte motor en las Américas.