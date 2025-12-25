EEUU niega visa a excomisario de la UE por regulaciones tecnológicas

La medida apunta contra Thierry Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior y quien lideró la regulación digital en Europa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que negará la visa a un excomisario de la Unión Europea y a otros cuatro europeos, acusados de intentar "coaccionar" a plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren puntos de vista.

"Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses", dijo el Departamento de Estado en un comunicado en el que anunció las sanciones.

Breton chocó con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la Unión Europea.

El Departamento de Estado describió a Breton como "la mente maestra" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), una legislación que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

Conservadores estadounidenses han calificado la DSA como un arma de censura en contra del pensamiento de derecha en Europa, una acusación que la UE niega con vehemencia.

"¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?", preguntó Breton en su cuenta en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.

"Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA", agregó. A "nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan".

La visa también le será negada a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), que cayó en la mira de Musk luego de su adquisición de Twitter, renombrado como X.

Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la alemana HateAid, también son objeto de la prohibición. El Departamento de Estado aseguró que la organización sin ánimo de lucro tiene la función de "reforzar" la DSA.

Clare Melford, quien dirige la organización Global Disinformation Index (GDI), será la cuarta persona a la que Estados Unidos negará el visado.