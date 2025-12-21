Boxing Grand Prix | El argentino Kevin Ramírez se consagró campeón en Arabia Saudita

Panamá/El boxeo internacional tiene un nuevo protagonista tras la histórica hazaña lograda este sábado en Riad, Arabia Saudita.

El púgil argentino Kevin Ramírez se consagró campeón de la categoría peso pesado en el prestigioso Boxing Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por decisión unánime al bosnio Ahmed Krnjic, en un combate disputado ante los ojos del mundo.

La victoria del boxeador bonaerense fue clara y contundente en las tarjetas. Los jueces marcaron tres puntuaciones de 77-75 y dos de 78-74, todas a favor de Ramírez, reflejando el dominio técnico, la inteligencia táctica y el coraje del argentino sobre el ring. El triunfo adquiere un valor especial si se considera la desventaja física, ya que Ramírez enfrentó a un rival con más de 30 kilos de diferencia, en una pelea donde estuvo en juego un premio de 200,000 dólares.

Un torneo de élite mundial

El Boxing Grand Prix del CMB es un torneo de eliminación directa diseñado para boxeadores menores de 26 años y con un máximo de 15 peleas profesionales. En esta edición, considerada una de las más exigentes, participaron 128 púgiles de 40 países, distribuidos en cuatro divisiones: pluma, superligero, mediano y pesado. Las distintas fases del certamen se desarrollaron de manera intensiva entre los meses de abril y octubre, teniendo como sede principal la capital saudí.

La excepción argentina

Kevin Ramírez fue la gran excepción dentro de la delegación argentina. De los seis representantes que iniciaron el torneo, cinco quedaron eliminados en las primeras rondas. Sin embargo, el ahora campeón logró encadenar cuatro victorias consecutivas para alcanzar el título, un mérito doble si se tiene en cuenta que toda su carrera profesional previa había sido en la categoría crucero, obligándolo a subir de peso para afrontar este desafío.

Su rendimiento, lejos de verse afectado por el cambio de división, mostró una notable evolución técnica y mental, adaptándose con éxito a rivales de mayor tamaño y potencia.

El nacimiento de una promesa mundial

Con este resultado, Kevin Ramírez no solo se adjudica un importante premio económico, sino que consolida su nombre como una de las promesas más firmes del boxeo mundial, bajo el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo. Su consagración representa el tipo de historia que el CMB buscó impulsar con este formato competitivo.

El Trofeo José Sulaimán: la Llama de la Esperanza

Las Finales del Boxing Grand Prix representan más que un título. Simbolizan un sueño cumplido. Hace más de una década, José Sulaimán imaginó un torneo capaz de descubrir y proyectar a la nueva generación de estrellas del boxeo mundial. Gracias a la alianza entre el CMB y Riyadh Season, bajo el liderazgo de Mauricio Sulaimán y Turki Alalshikh, ese sueño tomó forma con la creación del Jose Sulaimán Trophy – The Flame of Hope, un galardón que marca el cierre de una herencia histórica y el inicio de una nueva era para el boxeo global.