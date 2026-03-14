Más de 1,500 personas participaron en el Desfile de la Pollera Blanca en David

Esta actividad se ha realizado durante los últimos seis años como parte de las celebraciones de la Feria Internacional de David , con el propósito de rescatar y fortalecer las tradiciones folclóricas de la región.

David, Chiriquí/Más de 1,500 personas participaron la tarde de este sábado en el Desfile de la Pollera Blanca, una actividad folclórica que recorrió las principales calles de la ciudad de David para resaltar las tradiciones y la identidad cultural de la provincia de Chiriquí.

El desfile inició alrededor de las 5:45 p.m. y avanzó por diversas calles del distrito hasta culminar en los terrenos de la Feria Internacional de David, específicamente en la pista de espectáculos.

Durante la actividad, los participantes lucieron la pollera blanca chiricana, un traje típico representativo de la región, con el objetivo de promover y preservar las tradiciones y el folclore para las nuevas generaciones.

Mónica Acosta, una de las participantes, destacó la importancia de mostrar este atuendo tradicional. “En el día de hoy aquí, ya que nos vemos todos los días de esta manera, pues en el día de hoy vamos a resaltar este vestido que es muy tradicional para esta época de la provincia”.

Por su parte, Eldis Barnes Molinar resaltó el valor de mantener vivas las costumbres del país. “Las tradiciones son el alma de los pueblos; sin tradiciones, sin folclor, no hay país. Y nosotros, en función de nuestra vinculación con la tierra, con el agro, con la producción agropecuaria, somos los primeros y agradecemos la invitación de la organización de la Feria Internacional de David.”

El abanderado del desfile también hizo un llamado a preservar las raíces culturales del país. “Que no pierdan las tradiciones, porque eso es el alma de nuestro Panamá, porque las tradiciones hay que irlas pasando de generación en generación.”

Esta actividad se ha realizado durante los últimos seis años como parte de las celebraciones de la Feria Internacional de David, con el propósito de rescatar y fortalecer las tradiciones folclóricas de la región.

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Con información de Demetrio Ábrego