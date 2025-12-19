Roberto “Manos de Piedra” Durán denuncia robo y alza de delincuencia en fechas decembrinas

Las declaraciones de “Manos de Piedra” reflejan una preocupación que va más allá de un hecho aislado.

Panamá/La máxima gloria del deporte panameño, Roberto “Manos de Piedra” Durán, alzó su voz en medio de las celebraciones de fin de año para denunciar un nuevo hecho de delincuencia, luego de ser víctima de un robo de vehículo, situación que, según sus propias palabras, se repite con frecuencia durante estas fechas decembrinas.

Visiblemente afectado, el excampeón mundial de boxeo expresó su frustración por la inseguridad que asegura vivir de manera constante en su entorno. “Ya estoy cansado de que me estén robando. Ya me robaron el carro de aquí, me robaron el carro de la computadora del vecino y es una robadera siempre para esta fecha”, manifestó Durán en un mensaje difundido en redes sociales.

Las declaraciones de “Manos de Piedra” reflejan una preocupación que va más allá de un hecho aislado y apuntan a una ola de robos que, de acuerdo con el ídolo panameño, se intensifica durante la temporada navideña, afectando tanto a residentes como a figuras públicas.

Un llamado a la solidaridad ciudadana

En su mensaje, Roberto Durán también hizo un llamado directo a la ciudadanía para colaborar en la recuperación del vehículo sustraído. “Ya saben muchachos, ayuden a conseguir ese carro por favor”, pidió el excampeón, apelando al apoyo de la comunidad y a la rápida difusión de información que pueda ayudar a dar con el paradero del automóvil.

El pronunciamiento del legendario boxeador generó reacciones de solidaridad y apoyo entre seguidores, deportistas y ciudadanos, quienes expresaron su respaldo y preocupación por la situación de seguridad que atraviesa el país, incluso en zonas residenciales.

Una leyenda que enfrenta la realidad fuera del ring

Considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Roberto “Manos de Piedra” Durán construyó una carrera histórica que llevó el nombre de Panamá a lo más alto del boxeo mundial. Sin embargo, fuera del ring, hoy enfrenta una realidad que afecta a miles de panameños: la inseguridad ciudadana.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el incremento de robos en épocas festivas, así como la necesidad de reforzar la vigilancia y prevención del delito, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Mientras se espera que las autoridades den seguimiento al hecho, la voz de Manos de Piedra resuena no solo como la de una leyenda del deporte, sino como la de un ciudadano más que exige respeto, seguridad y respuestas ante una problemática que golpea a toda la sociedad panameña.

