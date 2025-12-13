Gianmatteo Rousseau, el piloto panameño de 13 años que sueña con la Fórmula 1 y deslumbra en Europa

Rousseau, quien compite con el equipo británico Forza Racing , se midió de tú a tú ante pilotos que integran las academias de escuderías icónicas como McLaren , Williams y Ferrari.

Panamá/¡Atención, Panamá! El rugido de los motores tiene un nombre que ya resuena con fuerza en los circuitos europeos: Gianmatteo Rousseau.

Con apenas 13 años, este joven talento no solo es la gran esperanza del automovilismo panameño, sino que se ha trazado una meta histórica: convertirse en el primer panameño en competir en la Fórmula 1.

La promesa ya ha demostrado su calibre en la élite internacional del karting. En septiembre, durante el Mundial de Karting CIK/FIA, disputado en Kristianstad, Suecia, Rousseau firmó una actuación sobresaliente al finalizar sexto entre 109 competidores en la clase OK-Junior. Un resultado de alto nivel en un campeonato que forma a futuras estrellas de la Fórmula 1, como Max Verstappen, y que incluso se le resistió al legendario Ayrton Senna.

Rousseau, quien compite con el equipo británico Forza Racing, se midió de tú a tú ante pilotos que integran las academias de escuderías icónicas como McLaren, Williams y Ferrari, dejando en claro que Panamá ya tiene representación en la cantera del automovilismo mundial.

En entrevista con el periodista Darío Coronel de Infobae, el joven piloto relató que el camino hacia la Fórmula 1 le ha exigido un profesionalismo extraordinario desde muy temprana edad. Ante la falta de pistas en Panamá, se vio obligado a emigrar para continuar su desarrollo deportivo, estableciendo su base de entrenamientos en Europa.

Actualmente, Gianmatteo Rousseau divide su tiempo entre Panamá e Italia, residiendo cerca de Milán, en Desenzano del Garda, una zona considerada estratégica para el karting internacional. La distancia, de más de 9.000 kilómetros de su hogar, lo mantiene lejos de su madre y su hermana, un sacrificio que, según confesó, se transforma en motivación para “dejar la bandera panameña lo más alto posible”.

Su preparación va mucho más allá de lo que ocurre en la pista. Su coach Lucas Benamo, de Bullet Sport Management, destacó que Rousseau “se dedica y trabaja mucho”, sorprendiendo incluso por su disciplina en la alimentación, basada en una estricta dieta de proteínas y carbohidratos saludables durante las competencias europeas.

Para manejar la presión de ser un pionero del automovilismo panameño, cuenta además con el respaldo de un psicólogo deportivo, Fernando Da Costa, quien lo acompaña en el control del estrés y las emociones mediante técnicas de respiración y visualización.

Rousseau forma parte de Bullet Sport Management, la misma empresa que gestiona la carrera del piloto de Alpine, Franco Colapinto, a quien considera una fuente de inspiración por su camino desde Latinoamérica hacia Europa.

El sueño de llegar a la Fórmula 1 se mantiene firme. Aunque deberá esperar a cumplir 15 años para dar el salto a los monoplazas, en 2026 se enfocará en la categoría senior de karting, con el objetivo de volver a ubicarse entre los 10 mejores del Mundial y el Campeonato Europeo. Y si el camino no lo lleva a la F1, su mirada apunta a otros templos del automovilismo como Le Mans, Daytona o la IndyCar, siempre con una meta clara: ser piloto profesional y hacer historia para Panamá.

