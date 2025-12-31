Feliz Año Nuevo | Los cinco momentos más memorables del 2025 en el deporte nacional

Vive todos los deportes por TVMAX en este 2026.

Panamá/El año 2025 quedará inscrito como uno de los capítulos más exitosos en la historia del deporte panameño.

Fue un período marcado por títulos nacionales, conquistas internacionales y logros que reafirmaron el crecimiento sostenido de Panamá en distintas disciplinas.

El béisbol, el fútbol, los deportes olímpicos y el alto rendimiento colocaron al país en el centro de la escena regional.

A continuación, presentamos el conteo de los cinco momentos más memorables del deporte en Panamá durante 2025, una selección de hitos que encendieron la pasión de la afición y elevaron el orgullo nacional.

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ofreció una de las series finales más emocionantes de los últimos años. La novena de Bocas del Toro se proclamó campeona tras imponerse a Coclé en una serie que terminó 4-2.

El sexto juego, disputado en el estadio Rod Carew, se definió en 10 episodios con marcador de 5-4, gracias a un doble remolcador de Geraldi Díaz y una doble matanza final que selló la cuarta corona histórica de los “Tortugueros” (1961, 2012, 2014 y 2025).

La “Leña Roja” de Coclé volvió a demostrar su hegemonía en el Béisbol Juvenil, conquistando el bicampeonato nacional y alcanzando su quinto título histórico.

Bajo la dirección de Rodrigo Merón, Coclé dominó la serie regular con récord de 17-5 y superó en la final a Chiriquí por 4-1. El lanzador Dereck Gómez fue figura clave con nueve ponches en el juego decisivo, mientras que Aníbal Sánchez destacó a la ofensiva.

3️⃣ Plaza Amador impone su ley con el bicampeonato en la LPF

El Plaza Amador firmó un año perfecto en la Liga Panameña de Fútbol, al ganar el Apertura y Clausura 2025, estableciendo una hegemonía pocas veces vista.

En el Apertura, los “Leones” protagonizaron una final histórica al golear 6-0 al San Francisco FC, con anotaciones de Everardo Rose y una espectacular chilena de Rodolfo Vega. En el Clausura, vencieron 2-0 al Alianza FC con goles de Jorlián Sánchez y José Gasper Murillo, alcanzando su novena estrella.

2️⃣ Team Panamá firma su mejor actuación histórica en eventos olímpicos

El Team Panamá – Equipo Olímpico protagonizó uno de los momentos más destacados del deporte nacional al lograr su mejor resultado histórico en eventos regionales e internacionales durante 2025.

La delegación panameña conquistó un total de 36 medallas, distribuidas en 7 de oro, 8 de plata y 21 de bronce, confirmando el crecimiento del país en disciplinas del programa olímpico.

Los oros más destacados llegaron de la mano de Verónica Correa en Bodyboard, Ángel Cortés en Lucha Libre y Chamar Chambers en Atletismo, actuaciones que colocaron a Panamá en lo más alto del podio y consolidaron a sus atletas como referentes regionales.

A estos logros se sumaron los resultados sobresalientes de la gimnasia artística, disciplina que continuó su ascenso internacional. La selección femenina brilló con medallas y actuaciones de alto nivel, encabezadas por Alyiah Lide, quien reafirmó su estatus como una de las grandes figuras del deporte panameño, junto a un equipo sólido que siguió acumulando preseas para el país.

El momento más memorable del deporte panameño en 2025 fue la clasificación de la selección mayor de Panamá al Mundial de la FIFA 2026, la segunda en la historia del país, tras la conseguida en Rusia 2018.

El boleto mundialista se aseguró en el Estadio Rommel Fernández con una contundente victoria 3-0 sobre El Salvador. Los goles de César Blackman, Eric Davis desde el punto penal y José Luis Rodríguez desataron la euforia nacional y confirmaron el crecimiento del fútbol panameño a nivel internacional.

Este logro representó mucho más que una clasificación: fue un símbolo de unidad nacional, inspiración para nuevas generaciones y la confirmación de que Panamá puede competir entre los grandes del fútbol mundial.