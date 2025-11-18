EN VIVO| Panamá vs El Salvador: partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/¡Esta es la fecha decisiva! La Selección de Panamá define su destino, con respecto al Mundial 2026, en su partido ante El Salvador, correspondiente a la sexta jornada de la ronda final del certamen clasificatorio de Concacaf. El estadio Rommel Fernández Gutiérrez es el escenario de ese encuentro que puedes sintonizar a través de TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Con nueve puntos y una diferencia de goles de +2 en su cuenta, el equipo panameño marcha en el segundo lugar en el Grupo A. Esa es una posición que le tiene, en este momento, con uno de los dos puestos de Concacaf en el repechaje intercontinental de marzo del próximo año. Ahora tiene la oportunidad de buscar una clasificación directa a su segunda Copa del Mundo frente a un conjunto salvadoreño que hoy no tiene posibilidades de acceder a ese evento.

El Salvador acumula tres puntos en cinco juegos realizados en esta ronda. Aunque tienen poco qué perder pueden aguarle la fiesta a los panameños en su casa y ante su gente.

Ese encuentro también tiene un ingrediente agregado ya que el actual director técnico del conjunto salvadoreño, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, fue el mismo que dirigió al grupo de jugadores que clasificó a Panamá a su primer Mundial, el de Rusia 2018.

Bajas

Para este encuentro, en Panamá se reporta la ausencia de Michael Amir Murillo quien viajó a Francia por petición de su club, el Olympique de Marsella, para recuperarse de una lesión que le afectó durante la concentración del combinado panameño.

Por el lado salvadoreño,. hay cuatro ausentes que son: Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz. El último de ellos salió de la concentración, con la autorización del cuerpo técnico, para atender atender "un compromiso importante" en su "vida personal y carrera deportiva".

Posibilidades

Lo que ocurre en este partido está ligado a lo que pasa en el Estadio El Trébol donde se enfrentan las selecciones de Guatemala y Surinam.

A Panamá le basta una victoria y que Surinam no gane en su visita a Guatemala para clasificar de forma directa al Mundial.

Sin embargo, si Surinam gana en Ciudad de Guatemala, la misión panameña se vuelve más compleja: necesitaría una goleada de al menos 4 goles sobre El Salvador para superar la diferencia y obtener el boleto sin pasar por el repechaje.

Sigue los acontecimientos del partido entre panameños y salvadoreños a través de este minuto a minuto, donde también tendremos informes del encuentro entre guatemaltecos y surinameses.