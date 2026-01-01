José Córdoba jugó en Año Nuevo con el Norwich de la Championship de Inglaterra ¿cómo le fue?

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El defensor panameño José Córdoba tuvo participación completa en la victoria del Norwich City como visitante por 1-2 ante el Queens Park Rangers (QPR), en partido correspondiente a la Championship inglesa.

El zaguero disputó los 90 minutos y fue uno de los jugadores mejor evaluados del encuentro, recibiendo una calificación de 7.0 por Flashscore, una de las más altas del conjunto visitante.

Otras noticias: Mundial 2026 | Conoce qué hace la selección de Ghana, primer rival de Panamá

Otras noticias: Mundial 2026 | Thomas Christiansen traza la hoja de ruta para que la selección de Panamá compita y haga historia

El triunfo representa un resultado importante para el Norwich, que inicia el año 2026 con un impulso necesario en la tabla de posiciones. Con estos tres puntos, el equipo alcanza las 24 unidades, aunque permanece en zona de descenso, por lo que cada jornada sigue siendo clave en la lucha por salir de los puestos comprometidos.

En el plano individual, José Córdoba mostró un desempeño sólido desde el aspecto defensivo. Registró 75 toques de balón y completó 45 de 63 pases, con una efectividad del 71%, aportando salida desde el fondo sin asumir riesgos innecesarios. En el último tercio del campo acertó 2 de 4 pases, mientras que en envíos largos completó 4 de 12, reflejando un rol más enfocado en el orden táctico que en la proyección ofensiva.

Otras noticias: Reacción de Tomás Rodríguez luego de firmar con el Deportivo Saprissa de Costa Rica

En labores defensivas, el panameño participó en 8 duelos, destacándose especialmente en el juego aéreo, donde ganó 4 de 6 enfrentamientos (67%). Además, sumó 2 intercepciones y 3 despejes, contribuyendo a sostener la ventaja en momentos de presión del QPR. No cometió errores que derivaran en disparos ni en goles del rival.

A nivel colectivo, el Norwich City fue más eficiente en las áreas. Aunque el QPR tuvo mayor posesión del balón (52% contra 48%), el conjunto visitante generó mayor peligro, con Goles Esperados (xG) de 1.76, frente a 0.65 del equipo local. Norwich también superó a su rival en disparos a puerta (5 contra 2) y en ocasiones claras de gol (3 contra 0).

Defensivamente, ambos equipos mostraron números similares en faltas y despejes, pero la mayor efectividad ofensiva del Norwich terminó marcando la diferencia en el marcador. Para José Córdoba, este partido reafirma su presencia como una pieza confiable en la zaga, en un tramo de la temporada donde el margen de error es cada vez más reducido para su club.

Otras noticias: Cecilio Waterman es oficialmente jugador de Universidad de Concepción en Chile