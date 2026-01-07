Argentina obtiene préstamo de bancos internacionales por USD 3.000 millones

Argentina cuenta con 44.187 millones de dólares de reservas brutas, según el último dato disponible.

Argentina concretó este miércoles un préstamo con seis bancos internacionales por 3.000 millones de dólares, en una operación que refuerza las reservas internacionales del país en momentos en que enfrenta vencimientos de deuda el próximo viernes, informó el banco central (BCRA).

Se trata de un llamado "pase pasivo", o un préstamo de corto plazo que utilizará títulos soberanos como garantía, dijo en un comunicado la autoridad monetaria.

Argentina pagará una tasa de interés equivalente al 7,4% anual mientras que el plazo es de 372 días.

El BCRA recibió ofertas por 4.400 millones de dólares, pero la entidad decidió no ampliar el financiamiento.

La operación se produce a pocos días de que el país enfrente vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de 4.000 millones de dólares, según el medio especializado Ámbito.

Además, Argentina atraviesa un contexto de reservas exiguas que el gobierno del presidente Javier Milei intenta paliar con compras de divisa por parte del Tesoro y el BCRA y, recientemente, con una ley aprobada en el Congreso que estimula el blanqueo de ahorros al elevar los umbrales mínimos para iniciar investigaciones por evasión.

Argentina ha entrado en default en varias ocasiones, dos de ellas en este siglo. En 2001, en medio de un estallido social que dejó 39 muertos, y en 2020, durante la pandemia.