Panamá reunirá más de 80 voces de la cultura iberoamericana en festival Centroamérica Cuenta

El evento iniciará el próximo 18 de mayo en la provincia de Colón, específicamente en el Centro de Artes y Culturas.

Ciudad de Panamá/Panamá será sede de una nueva edición del festival Centroamérica Cuenta, que este año congregará a más de 80 exponentes de la literatura, el cine, el periodismo, la creación y la música provenientes de 18 países de Iberoamérica.

El evento iniciará el próximo 18 de mayo en la provincia de Colón, específicamente en el Centro de Artes y Culturas, con una agenda que incluirá actividades literarias infantiles y un workshop de cocina.

La directora del festival, Claudia Neira Bermúdez, destacó que el encuentro busca fortalecer el desarrollo cultural y literario en la región, integrando tanto a autores consagrados como emergentes.

“Vamos a tener presentaciones de libros, novedades literarias, pero también vamos a traer autores consagrados y emergentes. Lo que queremos con esto también es poder dinamizar el ecosistema literario en Centroamérica”, señaló.

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Además de las actividades culturales, el festival abordará temas de relevancia nacional con impacto internacional, como el papel del Canal de Panamá en el comercio mundial y la identidad del país como un espacio diverso y multicultural.

“Vamos a hablar también de lo que significa la ampliación del canal de Panamá; y cómo no solamente es clave para Centroamérica, sino para el comercio mundial. También vamos a hablar de qué es Panamá como país de pluralidad de culturas, razas y voces”, detalló Bermúdez.

Asimismo, se incluirán espacios de diálogo sobre la participación de Panamá en el contexto internacional, incluyendo su presencia en el ámbito deportivo.

El festival se realiza por segunda ocasión en Panamá, consolidándose como una plataforma para el intercambio de ideas, la promoción de la lectura y la visibilización de la diversidad cultural del país y la región.

Con información de Luis Mendoza