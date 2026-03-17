Gobierno asigna $18.8 millones para estabilizar tarifa eléctrica en Bocas del Toro

El pago se sustenta en acuerdos adoptados desde 2015, cuando el Estado creó el Fondo Tarifario de Occidente mediante un contrato de fideicomiso con Etesa.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución 19-26, que autoriza un aporte estatal de 18.8 millones de dólares al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con el objetivo de mantener estable la tarifa eléctrica para miles de usuarios en la provincia de Bocas del Toro.

La medida beneficiará a unas 183 mil personas en comunidades como Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, donde el subsidio permite que los clientes continúen pagando tarifas por debajo del costo real del servicio.

Según lo aprobado, estos fondos compensan la diferencia entre la tarifa que pagan los usuarios y el costo real de la energía, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025, aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi).

La resolución también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar la transferencia, total o parcial, de los recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), que actúa como fiduciaria del fondo.

Te puede interesar: Gabinete preautoriza plan de financiamiento por hasta $12 mil millones para liquidez del Estado

Un mecanismo para sostener tarifas

El pago se sustenta en acuerdos adoptados desde 2015, cuando el Estado creó el Fondo Tarifario de Occidente mediante un contrato de fideicomiso con Etesa.

Este mecanismo establece que, mientras se realizan mejoras en la calidad del suministro eléctrico en estas zonas, los usuarios mantendrán las tarifas actuales, y la diferencia con el costo real será cubierta por el Estado.

El objetivo del fideicomiso es estabilizar los precios de la energía para los clientes de Edechi, mediante transferencias que se trasladan directamente a los consumidores finales, evitando incrementos en la factura eléctrica.

La medida forma parte de las políticas gubernamentales para mitigar el impacto del costo energético en regiones donde el servicio aún enfrenta desafíos en su calidad.