Gabinete preautoriza plan de financiamiento por hasta $12 mil millones para liquidez del Estado

El decreto modifica el Decreto de Gabinete No. 33 de agosto de 2024, previamente ajustado en febrero de 2025, como parte de una estrategia que el MEF considera clave para la gestión financiera del país.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto No. 1-26, mediante el cual se modifica una normativa previa y se preautoriza a la República de Panamá a suscribir estructuras de financiamiento destinadas a cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado.

La medida faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a gestionar acuerdos con entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12 mil millones de dólares, siempre que se presenten condiciones favorables en el mercado.

Según lo establecido, estos recursos podrán utilizarse para cubrir necesidades temporales de liquidez, cumplir con otras obligaciones del Estado y ejecutar operaciones de manejo de pasivos.

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El decreto modifica el Decreto de Gabinete No. 33 de agosto de 2024, previamente ajustado en febrero de 2025, como parte de una estrategia que el MEF considera clave para la gestión financiera del país.

De acuerdo con la entidad, este esquema ha permitido recibir propuestas constantes del sector financiero, lo que genera mayor competencia entre oferentes y facilita la diversificación de monedas y fuentes de financiamiento.

Además, sostienen que esta flexibilidad ha contribuido a que Panamá pueda ejecutar operaciones en momentos oportunos, accediendo a mejores condiciones en los mercados internacionales.