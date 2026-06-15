La Fiesta de la Música se tomará Vía Argentina con conciertos, gastronomía y ambiente mundialista

Ciudad de Panamá, Panamá/La música, la cultura y la convivencia ciudadana se darán cita el próximo 21 de junio en Vía Argentina durante la celebración de La Fiesta de la Música 2026, un evento organizado por la Alianza Francesa de Panamá que promete llenar de ritmo y color uno de los sectores más emblemáticos de la capital.

La actividad se desarrollará de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. y contará con el respaldo de la Junta Comunal de Bella Vista, además de la participación de restaurantes, bares y comercios de la zona que se sumarán a esta celebración internacional nacida en Francia en 1982 por iniciativa del Ministerio de Cultura francés.

Desde hace más de cuatro décadas, La Fiesta de la Música se celebra en más de 120 países con el objetivo de acercar la música a todas las personas y brindar espacios gratuitos donde artistas aficionados y profesionales puedan compartir su talento con el público.

Para esta edición, varios establecimientos abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia cultural que combinará música en vivo, gastronomía y entretenimiento.

Los organizadores destacaron que la jornada busca fortalecer los lazos culturales entre Francia y Panamá, al tiempo que convierte a la música en un lenguaje universal capaz de reunir a comunidades diversas en un mismo espacio.

Como parte de las actividades, la Alianza Francesa instalará un punto informativo en el Parque Andrés Bello, donde los asistentes podrán conocer la oferta académica de cursos de francés, programas culturales y futuras actividades. Además, mediante un código QR tendrán acceso a la ruta oficial del evento, que incluirá los escenarios, establecimientos participantes y otros puntos de interés.

La celebración tendrá un significado especial este año al coincidir con el Día del Padre en Panamá, lo que la convierte en una alternativa para disfrutar en familia. A ello se suma el ambiente generado por el Mundial de Fútbol, que permitirá a los asistentes compartir la pasión deportiva mientras recorren los diferentes espacios habilitados para la actividad.

Con entrada libre y una programación pensada para todas las edades, los organizadores invitan al público a sumarse a esta fiesta que conectará a Panamá con una tradición cultural celebrada alrededor del mundo a través de la música, la cultura y la alegría compartida.