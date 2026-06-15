Mundial 2026 | Bélgica y Egipto, cuatro duelos en la historia entre ambas selecciones

Panamá/El próximo enfrentamiento entre Bélgica y Egipto en la Copa del Mundo 2026 tendrá como telón de fondo un historial corto pero revelador. Ambas selecciones se han medido en cuatro ocasiones, con un balance claramente favorable para los africanos: 3 victorias de Egipto por apenas 1 de Bélgica.

El duelo más reciente data del 18 de noviembre de 2022, cuando Egipto se impuso por 2-1 ante los Diablos Rojos en un amistoso que reafirmó la superioridad histórica de los Faraones en este cara a cara.

El único triunfo belga en este historial llegó el 6 de junio de 2018, cuando Bélgica goleó 3-0 a Egipto en un amistoso previo al Mundial de Rusia 2018. Una victoria aislada que no logra cambiar el relato general del historial.

La actuación más dominante de los Faraones quedó registrada el 9 de febrero de 2005, cuando Egipto aplastó a Bélgica por 4-0 como local, en el resultado más abultado entre ambas selecciones y el más recordado de este cara a cara histórico.

El primer antecedente registrado se remonta al 29 de marzo de 1999, cuando Egipto ya daba señales de su dominio al vencer a Bélgica por 1-0, en lo que fue el inicio de una historia con claro color africano.

Los números no mienten: Egipto llega al duelo mundialista con la ventaja psicológica y estadística sobre su rival. Los Diablos Rojos, pese a su enorme calidad individual, tendrán que revertir una tendencia histórica que hasta ahora les ha sido adversa.