Temporada lluviosa dispara enfermedades respiratorias y Minsa pide no colapsar los hospitales

El coordinador nacional de Emergencias del Ministerio de Salud explicó que el 85% de las enfermedades pueden atenderse en el primer nivel de atención, y que saturar los hospitales pone en riesgo a pacientes críticos.

El Minsa reiteró este lunes el llamado a la población a hacer un uso responsable de los servicios de salud ante el incremento de enfermedades respiratorias propio de la temporada lluviosa. El objetivo es garantizar atención oportuna a quienes realmente tienen su vida en riesgo.

¿Urgencia o emergencia? La diferencia es clave

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa y especialista en urgencias médico-quirúrgicas, Oliver Paredes, aclaró la distinción fundamental: una urgencia es una condición que, sin atención, podría complicarse, pero no representa un peligro inmediato de muerte. Una emergencia, en cambio, implica riesgo inminente para la vida del paciente o para la función de algún órgano o extremidad.

Como ejemplo, Paredes señaló que un resfriado común, cuadro viral que no pone en peligro la vida, puede y debe atenderse en instalaciones del primer nivel de atención. Sin embargo, una persona con dificultad evidente para respirar sí requiere atención inmediata.

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El sistema de salud tiene tres niveles

Paredes recordó que el sistema público de salud está organizado en niveles progresivos de complejidad:

Primer nivel: centros y subcentros de salud, policentros y Minsa-Capsi. Atienden medicina general. Algunos funcionan las 24 horas; otros en jornadas de ocho horas o con horarios extendidos.

centros y subcentros de salud, policentros y Minsa-Capsi. Atienden medicina general. Algunos funcionan las 24 horas; otros en jornadas de ocho horas o con horarios extendidos. Segundo nivel: hospitales con especialidades básicas, hospitalización, cirugías y consultas especializadas.

hospitales con especialidades básicas, hospitalización, cirugías y consultas especializadas. Tercer nivel: hospitales de mayor complejidad para casos que no pueden resolverse en los niveles anteriores.

Según el especialista, aproximadamente el 85% de las patologías pueden resolverse en el primer nivel, cerca del 10% en el segundo nivel y solo entre el 3% y el 5% requieren manejo en instalaciones de tercer nivel.

La congestión pone en riesgo a los pacientes graves

El coordinador alertó sobre un patrón recurrente: muchas personas acuden directamente a hospitales de alta complejidad por cercanía o por creer que serán atendidas más rápido. Esto provoca congestión y puede comprometer la atención de quienes verdaderamente están en peligro.

"Queremos que la población comprenda que no se trata de un tema de tiempo o preferencias. El objetivo es salvar vidas y evitar fallecimientos mediante una atención basada en la gravedad de cada caso. Este es un sistema utilizado en todo el mundo", manifestó Paredes.

El triage: primero los más graves

Al ingresar a un servicio de urgencias o emergencias, los pacientes pasan por un proceso de clasificación o triage, en el que el personal de salud evalúa la gravedad y asigna una prioridad por colores: rojo (riesgo inminente de muerte), naranja, amarillo, verde y azul. La atención se prioriza por gravedad, no por orden de llegada.

Llame al 911 si hay riesgo de vida

El Minsa recuerda que ante cualquier situación en la que la vida esté en riesgo, la ciudadanía debe llamar al 911, servicio gratuito que coordina la respuesta con ambulancias de los distintos estamentos de seguridad del país.

Si los síntomas son leves, como un resfriado común, y la persona puede desplazarse por sus propios medios, la recomendación es acudir a una instalación del primer nivel de atención.