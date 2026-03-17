Piden al presidente Mulino separar al director de la Secretaría Afropanameños por presuntas irregularidades

La ministra Beatriz Carles de Arango defendió la actuación de la junta y destacó el enfoque institucional de la medida, señalando que “la Junta Directiva actuó con responsabilidad institucional. Nuestra prioridad es la transparencia y el respeto al debido proceso”.

Panamá/En medio de cuestionamientos internos, la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños solicitó al presidente José Raúl Mulino la separación temporal de su director general, tras analizar denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo.

La decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria realizada en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encabezada por la ministra Beatriz Carles de Arango, en la que se evaluaron los señalamientos presentados por representantes del movimiento social afropanameño y funcionarios de la institución.

Durante el encuentro, miembros de la comunidad afrodescendiente expresaron su preocupación por la conducción administrativa de la entidad. Algunos manifestaron sentirse en una situación de “orfandad institucional”, al considerar que la dirección general desconoce disposiciones de la ley que rige a la Senadap y las funciones que le corresponden.

Los representantes también expresaron frustración y decepción por la forma en que, a su juicio, se ha manejado la institución, lo que ha afectado su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. Tras el análisis de las denuncias, la junta directiva resolvió acoger los señalamientos, ordenar el inicio de una investigación y conformar una comisión integrada por miembros de la propia junta para dar seguimiento al proceso.

Como parte de estas decisiones, se acordó recomendar la separación temporal del director general mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar la “objetividad e imparcialidad” del proceso.

La ministra Carles de Arango defendió la actuación de la junta y destacó el enfoque institucional de la medida, señalando que “la Junta Directiva actuó con responsabilidad institucional. Nuestra prioridad es la transparencia y el respeto al debido proceso”.

También aseguró que la decisión busca preservar el funcionamiento de la entidad mientras se esclarecen los hechos.

La decisión busca proteger la institucionalidad de Senadap y permitir que los hechos puedan aclararse con total objetividad”, dijo.

Las autoridades indicaron que la institución continuará operando con normalidad durante el desarrollo de la investigación y reiteraron su compromiso con las políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente.