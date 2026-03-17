Muere turista estadounidense por inmersión en playa Las Lajas, en Chiriquí

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y el SUME 911, quienes lograron sacar a la mujer del agua. Sin embargo, al momento del rescate ya no presentaba signos vitales.

Las Lajas, Chiriquí/Una ciudadana estadounidense de aproximadamente 60 años falleció este viernes por inmersión en la playa Las Lajas, en la provincia de Chiriquí, en un hecho que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en zonas acuáticas.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y el SUME 911, quienes lograron sacar a la mujer del agua. Sin embargo, al momento del rescate ya no presentaba signos vitales.

Desde el Sinaproc informaron que este caso se suma a otras muertes registradas en la provincia en lo que va del periodo reciente; aproximadamente cuatro personas han perdido la vida por inmersión, de las cuales tres han sido en río y esta última en la playa.

Las autoridades también detallaron que han realizado varias intervenciones para evitar desenlaces fatales. “Se han realizado aproximadamente 7 rescates en las playas de Chiriquí”, dijo el funcionario.

Ante este panorama, reiteraron el llamado a la prevención y a la responsabilidad al momento de visitar estos espacios naturales. Recomiendan acudir únicamente a playas y ríos que cuenten con vigilancia, así como seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad.

El caso ha generado preocupación entre residentes y visitantes, en medio de un aumento de incidentes relacionados con inmersión en la región.

Con información de Demetrio Ábrego.