Mundial 2026 | México vs Sudáfrica, mejores goles y jugadas del partido inaugural

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Mundial 2026 | México vs Sudáfrica, mejores goles y jugadas del partido inaugural / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
13 de junio 2026 - 09:03

Panamá/Con goles de Julián Quiñones al minuto 8:36 —el primero del torneo, producto de una recuperación de Erik Lira y un potente disparo desde el área— y de Raúl Jiménez al 66, quien cabeceó un preciso centro de Roberto Alvarado para anotar su primer tanto mundialista a los 35 años.

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y logró su primera victoria en un partido inaugural tras siete intentos fallidos, abriendo así su participación en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el pie derecho, en un duelo cargado de emoción que no estuvo libre de polémicas: Sudáfrica terminó con diez hombres por la expulsión de Swane tras revisión del VAR, y el capitán mexicano César Montes también vio la roja en los minutos finales, por lo que se perderá el próximo compromiso del Tri en el torneo.

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