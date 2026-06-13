Clima en Panamá: las temperaturas máximas alcanzarán hasta 34.5°C este sábado

Se mantiene un aviso por índices de radiación UV muy altos a extremos en la mayor parte del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 13 de junio se esperan condiciones variables en el territorio nacional, con lluvias y chubascos en diferentes regiones, especialmente durante la madrugada y la tarde.

Tiempo

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas y esporádicas en Colón y Guna Yala. Avanzada la mañana, no se descartan algunos aguaceros en el sector fronterizo con Colombia. Por la tarde se esperan nublados con lluvias ligeras en Bocas del Toro, mientras que en Colón Costa Abajo y Guna Yala podría haber aguaceros aislados de ligeros a moderados durante la noche.

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En la vertiente del Pacífico, la madrugada y primeras horas de la mañana podrían presentarse chubascos aislados moderados en Darién, las comarcas Emberá y el Golfo de Panamá. También se prevén lluvias ligeras esporádicas en zonas norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá, aunque solo durante la madrugada.

Para la tarde, el panorama cambia, se esperan chubascos en Veraguas sur, Herrera, Coclé y la región Metropolitana. Además, se pronostican aguaceros de moderados a fuertes en Veraguas centro y Chiriquí, que podrían extenderse hasta la noche en zonas cercanas a la frontera con Costa Rica.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23.5°C y 25.5°C, aunque en zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta los 12°C a 17°C. Las máximas alcanzarán valores de 31.5°C a 34.5°C, con hasta 24°C en la Cordillera Central.

Viento

El viento predominará del norte al oeste-noroeste en la mayor parte del país, con velocidades de hasta 10 km/h durante la mañana y la noche. No obstante, en la vertiente del Pacífico se esperan vientos variables del sur y oeste-suroeste de 5 a 20 km/h, siendo más intensos en Coclé y Panamá Oeste.

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En el litoral Caribe se prevén olas de 0.8 a 1.4 metros de altura, con periodos de 7 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán 0.5 a 1.2 metros y periodos de 12 a 16 segundos.

El Imhpa advierte sobre índices de radiación UV-B altos desde Coclé hasta Darién (en ambas vertientes), y muy altos a extremos en el resto del país. Se recomienda a la población usar protector solar, gafas de sol y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.