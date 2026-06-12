Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en varias regiones del país

El aviso estará vigente desde las 10:00 a.m. del sábado 13 de junio hasta las 11:59 p.m. del martes 16 de junio de 2026.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas ante el aumento de la inestabilidad atmosférica sobre Panamá, debido al paso de varias ondas tropicales que estarán generando condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, se espera un incremento en la humedad de los suelos, lo que podría ocasionar un aumento en los niveles de los ríos y elevar la probabilidad de deslizamientos en áreas vulnerables.

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Las zonas bajo aviso incluyen la provincia de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, el norte, centro y sur de Veraguas, Los Santos, Costa Abajo de Colón, Darién y la Comarca Emberá.

El aviso estará vigente desde las 10:00 a.m. del sábado 13 de junio hasta las 11:59 p.m. del martes 16 de junio de 2026.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar áreas propensas a inundaciones o deslizamientos y tomar medidas preventivas ante las condiciones climáticas previstas.