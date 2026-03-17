Meduca impulsa programa de liderazgo estudiantil ante casos de bullying en Veraguas

En la provincia de Veraguas, las autoridades educativas confirmaron el primer caso de bullying al inicio del año escolar.

El Ministerio de Educación (Meduca) refuerza sus estrategias para prevenir la violencia escolar mediante el programa “Líderes, dejando huellas”, una iniciativa que promueve el liderazgo positivo entre estudiantes para generar cambios en sus centros educativos, familias y comunidades.

A través de este programa, los estudiantes reciben herramientas para fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la empatía, con el objetivo de convertirse en agentes de cambio dentro de su entorno.

“Tratar de promover lo que serían los valores, como la responsabilidad, el respeto y la empatía, porque somos capaces de poder guiar a nosotros como estudiantes y a las personas”, expresó Ayleen Adames, estudiante participante.

En la provincia de Veraguas, las autoridades educativas confirmaron el primer caso de bullying al inicio del año escolar. Ante esta situación, el Meduca ha activado protocolos de atención integral para abordar el caso.

🔗Te puede interesar: Contenido Exclusivo: Las heridas invisibles del acoso escolar

“Nosotros estamos pendientes de ese caso, ya hemos dialogado con la directora. Hemos tratado de verlo con gabinetes psicopedagógicos y se están implementando nuevos gabinetes”, indicó María Pimentel, directora regional del Meduca en Veraguas.

Las autoridades enfatizaron la importancia del acompañamiento de los padres de familia en la prevención y manejo del acoso escolar, destacando que el entorno familiar es clave para reforzar conductas positivas en los estudiantes.

De acuerdo con el informe sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe publicado por Unicef este año, uno de cada cuatro niños en la región ha sido víctima de bullying o acoso escolar.

El estudio también revela que en Panamá, más del 20% de los jóvenes entre 11 y 17 años reportaron haber sufrido ciberacoso durante el año pasado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas tanto en el ámbito escolar como digital.

Con información de Ney Castillo