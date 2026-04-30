Nuevo Hospital del Niño promete revolucionar la atención pediátrica en Panamá

Un ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria avanza con un 45% de ejecución, según informaron autoridades de salud.

Ciudad de Panamá/Un ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria avanza con un 45% de ejecución, según informaron autoridades de salud durante un reciente recorrido encabezado por el presidente de la República y el titular del Ministerio de Salud, Fernando Boyd.

La obra del Hospital del Niño contempla la remodelación del antiguo edificio, la adecuación de nuevas áreas de estacionamiento y la construcción de una moderna torre principal de 23 pisos, que albergará más de 400 camas hospitalarias y más de un centenar de consultorios.

De acuerdo con la arquitecta Saray Pimentel, el diseño del hospital busca optimizar la atención tanto en consultas como en hospitalización.

“Las habitaciones son de dos camas con su propio baño, mientras que las áreas de aislamiento serán de una sola cama. Las salas de espera, tanto en consultas externas como en urgencias, estarán divididas por tipo de clínica para evitar la acumulación de pacientes. Además, se contará con una línea de hospital de día”, explicó.

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Aunque la infraestructura estaba prevista para 2026, protestas y paralizaciones han provocado retrasos en el cronograma. No obstante, las autoridades aseguran que el ritmo de trabajo se mantiene y estiman que la entrega podría concretarse en aproximadamente 10 meses.

El ministro Boyd destacó que el proyecto no tiene comparación con otros hospitales de la región: “Es una estructura que no existe en ningún otro hospital en América Latina, con 463 camas, 17 quirófanos que podrán operar de manera simultánea, 116 consultorios y 23 pisos”, señaló.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la continuidad de la obra, considerada clave para fortalecer el sistema de salud pública en el país.

Con información de Heidy Morán