Mulino recorre instalaciones del nuevo Hospital del Niño; entrega se proyecta para 2027

La construcción del nuevo Hospital del Niño representa una inversión por valor de $705.8 millones. El contrato incluye el equipamiento y mantenimiento, además de la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas; la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

En la mañana de este jueves 30 de abril, el presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó las obras del nuevo Hospital del Niño, el cual será el centro pediátrico más grande del país. Al recorrido también asistió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

La obra, que se construye en la avenida Balboa, es una instalación altamente esperada por la ciudadanía, que permitirá mejorar los servicios de salud infantil, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad.

En el marco de la celebración del Día del Trabajador, el presidente extendió una felicitación a todos los obreros —hombres y mujeres— que laboran “a toda máquina” para que este proyecto se entregue y entre en operación el próximo año.

Igualmente, reconoció la labor de los subcontratistas y directivos de la empresa encargada, Acciona Construcción, S.A., quienes tienen la responsabilidad de entregar la obra en diciembre de 2027.

“Se les agradece mucho en nombre de los niños que van a beneficiarse de este hospital”, expresó el presidente Mulino ante los obreros.

“Esta obra resolverá un problema gigantesco, pues el viejo hospital ya no da para más. Panamá dará un gran paso regional al contar con una atención médica de primer mundo hecha por panameños,”, indicó.

La construcción del nuevo Hospital del Niño representa una inversión por valor de $705.8 millones. El contrato incluye el equipamiento y mantenimiento, además de la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas; la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

Incluye un edificio cerrado de 23 pisos, con 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.

Solo la torre correspondiente al Hospital del Niño abarca 89,518.5 metros cuadrados, con consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología, banco de sangre, odontología, neonatología, laboratorios, cirugía, cuidados intensivos, terapia intensiva, medicina física, rehabilitación, sala de quemados, nefrología, sala de adolescentes, farmacia, morgue, clínica de investigación y departamento de biomedicina, entre otros.

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Renovación de instalaciones de salud

Además, el ministro Boyd Galindo adelantó que decenas de proyectos para nuevas y remodeladas instalaciones de salud a lo largo del país comenzarán a licitarse en mayo de este año, para paulatinamente comenzar trabajos en lo que resta del 2026.

Entre estas:

La demolición y reconstrucción del Centro de Salud de Curundú - $14.5 millones

El Hospital de Cañazas - $35.5 millones

Edificio No. 7 de servicios complementarios del Hospital Santo Tomás - $47 millones

El Hospital Regional de Panamá Norte - $72.5 millones

El nuevo Hospital Joaquín Pablo Franco - $82 millones

Hospital de Tonosí - $22 millones

Hospital de Metetí - $110 millones)

Hospital Anita Moreno - 58 millones

Hospital de Especialidades de Nuevo Veranillo - 13.8 millones.

También se prepara la licitación de la nueva sede de la Región Metropolitana de Salud por $32 millones, el Policentro de Tocumen por $22 millones y el Hospital Nicolás A. Solano por $78 millones, entre otros.

Entre los Minsa-Capsi que se proyecta licitar están el de Cuipo $17 millones, Nueva Italia $15 millones, Río Sereno $14.9 millones, Llano Cartí $22.9 millones y Puerto Caimito $11.7 millones.

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