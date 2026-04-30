Tres aprehendidos por investigación de peculado en manejo de fondos estudiantiles en el IPT Don Bosco

Ciudad de Panamá/Tres personas fueron aprehendidas, entre estas dos exfuncionarios y un particular, como parte de la “Operación Pupitre” que desarrolló la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, como parte de una investigación por la presunta comisión de un delito de peculado en perjuicio del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco (IPT Don Bosco) que dejó una lesión de aproximadamente 130 mil dólares.

Las diligencias se desarrollaron en Nuevo Belén y en Don Bosco, donde fueron allanadas tres residencias con previa autorización de un Juez de Garantías y posteriormente se da la aprehensión de estas personas, dos de ellas exdirectivos del centro educativo afectado. En las residencias de los aprehendidos se ubicó documentación relacionada con dicha investigación.

A la investigación se anexó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que llegó a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de abril de 2026, el cual refleja una incorrección en la gestión pública, proveniente de los fondos de matrícula y bienestar estudiantil, además de los ingresos de autogestión del fondo de depósito del referido centro de estudio.

Estos aprehendidos serán presentados ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.