Transportistas de la comarca Ngäbe Buglé logran acceso al subsidio de combustible, pero persiste el problema de los cupos

Hay conductores que llevan entre 20 y 30 años prestando el servicio sin una concesión formal, lo que genera incertidumbre sobre su estabilidad laboral y limita su capacidad de inversión.

Comarca Ngäbe Buglé/Luego de varias semanas de gestiones y reclamos, los transportistas de la comarca Ngäbe Buglé fueron finalmente incluidos en el subsidio de combustible a nivel nacional, tras una reunión sostenida el pasado lunes 27 de abril en Santiago de Veraguas entre dirigentes del sector y autoridades del gobierno.

La medida representa un alivio inmediato para más de 156 transportistas de tres prestatarias que operan en la región de Nedrini y Kädriri, quienes habían quedado fuera del programa. Esta exclusión tenía un impacto directo en los usuarios, ya que el aumento en los costos operativos amenazaba con traducirse en alzas en las tarifas del pasaje.

Sin embargo, el acceso al subsidio no resuelve el problema de fondo: la falta de cupos legales para operar. De acuerdo con los propios transportistas, cerca del 99% trabaja únicamente con permisos de circulación, una condición que les impidió ser tomados en cuenta dentro de políticas estatales como el subsidio.

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“Debo reconocer la voluntad que hubo de incluirnos en el subsidio, porque lo que no se quería era impactar al usuario con el aumento del pasaje”, expresó Edwin Zapata, transportista del corregimiento de Cerro Iglesia. No obstante, dejó claro que la lucha continúa: “Esperamos llegar a una solución con el tema de los cupos; sería un acto de justicia que haría el gobierno otorgarlos a los transportistas de la comarca”.

La situación, según explican, no es nueva. Hay conductores que llevan entre 20 y 30 años prestando el servicio sin una concesión formal, lo que genera incertidumbre sobre su estabilidad laboral y limita su capacidad de inversión. Esta precariedad también repercute en la calidad del servicio, ya que dificulta el mantenimiento adecuado de los vehículos.

Aunque el gobierno respondió a la urgencia del subsidio, el silencio frente al tema de los cupos deja abierta una deuda histórica con el sector transporte en la comarca. Por ahora, los transportistas valoran el avance, pero advierten que, sin una solución estructural, el problema seguirá latente.

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